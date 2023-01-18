Prens Harry'ye İngiliz komutanlardan tepki: Aptal bir çocuk

Londra'nın casuslukla suçlanan 61 yaşındaki Alireza Akbari'nin idamına yönelik eleştirilerine yanıt olarak İran, Prens Harry’nin kısa süre önce çıkan Spare adlı kitabında 25 Taliban askerini öldürdüğünü kabul etmesinin ardından İngiltere'nin insan hakları konusunda 'vaaz verecek konumda olmadığını' açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan bir İngiliz komutan, Prens Harry'nin "kendisini Tahran rejimi için bir yem haline getirdiğini" söylerken, Afganistan'da görev yapan bir albay ise prensten İran'ın açıklamaları için sorumluluk almasını istedi.
İngiltere’nin eski Birinci Deniz Lordu Amiral Lord West, "Harry, her zaman ne söylediğini bilmeyen aptal bir çocuktu ama onun yaptıklarının İran'ın yaptıklarıyla eşdeğer kabul edilemez” diye konuştu.
Afganistan'daki eski bir İngiliz askeri komutanı olan Albay Richard Kemp ise şunları söyledi:
"Harry, cani İran rejiminin propaganda makinesine prim vermesinin tüm sorumluluğunu üstlenmeli. Tüm düzgün insanlar İran'ın yalanlarını reddedecek olsa da, onların destekçilerinin çoğu, Prens Harry'nin yorumlarının istismar edilmesi ile güçlenecek.'
Eski Kraliyet Donanması komutanı Tuğamiral Chris Parry de prensin etkili bir şekilde kendisini Tahran rejimi için bir araç haline getirdiğini öne sürerek Kemp ile aynı fikirde olduğunu belirtti:
“İranlılar onu propaganda amaçlı kullanıyor. Prens Harry'nin saçma sözlerine rağmen, savaşta muhariplerin yasal olarak öldürülmesi ile diktatörlük rejimi tarafından gerçekleştirilen göstermelik yargılama ve siyasi cinayet arasında çok büyük farklar vardır" dedi.
Diğer taraftan Prens Harry kitabında, pek çok eski meslektaşı ve askeri komutanın hayal kırıklığına uğramasına rağmen, Afganistan’daki savaşta yaptıklarını anlatmayı seçti. Ayrıca Taliban militanlarını savaş alanında insan gibi görmediğini belirterek, onları insanlardan çok "tahtadan" çıkarılması gereken "satranç taşları" olarak düşündüğünü ifade etti.
Ancak İran, Başbakan Rishi Sunak'ın bir MI6 casusu olmakla suçlanan Akbari'nin asılmasını 'barbar bir rejim tarafından gerçekleştirilen duygusuz ve korkakça bir eylem' olarak tanımlamasının ardından Prens Harry'nin sözlerinden alıntı yaptı:
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Twitter’da yapılan paylaşımda, “İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi 25 masum insanın öldürülmesini satranç taşlarının kaldırılması olarak görüyor ve bu konuda hiçbir pişmanlık duymuyor. İngiltere başkalarına insan hakları konusunda vaaz verecek durumda değil" denildi.
İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezası geçen hafta sonu infaz edildi.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberinde, "İngiltere hükümetinin istihbarat servisi adına casusluk yapmak suretiyle ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Ali Rıza Ekberi idam edildi" ifadelerine yer verildi.
Haberde, Ekberi'nin İngiliz istihbarat servisinin ajanlarıyla defalarca görüşme yaptığı ve bu görüşmeler sırasında İranlı bilim insanlarının da aralarında olduğu 178 kişi hakkındaki bilgileri para karşılığında İngiliz ajanlarına sunduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Akbari’nin, İngiliz ajanlarla görüşmelerinde, 27 Kasım 2020'de başkent Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi "teknik düzeyde kilit bir isim" olarak tanıttığı bilgisine yer verildi.
Mizan Haber Ajansı, 11 Ocak'ta Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ali Rıza Ekberi'nin bir süre önce İngiltere lehine casusluk yapmaktan tutuklanarak cezaevine konulduğunu duyurmuştu.