Prens Harry'ye İngiliz komutanlardan tepki: Aptal bir çocuk

Eski Kraliyet Donanması komutanı Tuğamiral Chris Parry de prensin etkili bir şekilde kendisini Tahran rejimi için bir araç haline getirdiğini öne sürerek Kemp ile aynı fikirde olduğunu belirtti:

“İranlılar onu propaganda amaçlı kullanıyor. Prens Harry'nin saçma sözlerine rağmen, savaşta muhariplerin yasal olarak öldürülmesi ile diktatörlük rejimi tarafından gerçekleştirilen göstermelik yargılama ve siyasi cinayet arasında çok büyük farklar vardır" dedi.