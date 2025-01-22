Prens Harry'nin altı yıllık hukuk mücadelesi: Ünlü gazete özür diledi!

MEDYA ŞİRKETİ İHLALLERİ KABUL ETTİ

Şirket, Prens Harry'nin telefonunun hacklendiği, izlendiği ve kişisel bilgilerin kötü amaçlar için kullanıldığını kabul etti.

Açıklamada, "Gençlik yıllarında kendisinin ve merhum annesi Galler Prensesi Diana'nın özel hayatına ilişkin kapsamlı haberlerin ve ciddi müdahalelerin özel hayatına etkisinden dolayı da özür diliyoruz." ifadeleri de yer aldı.