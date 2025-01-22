Prens Harry'nin altı yıllık hukuk mücadelesi: Ünlü gazete özür diledi!

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Sussex Dükü Prens Harry’nin özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla açtığı davada, "The Sun" gazetesinin sahibi News Group Newspapers (NGN) özür diledi. Haberlerin Prens Harry'nin hayatına, arkadaşlık ve aile ilişkilerine zarar verdiğini kabul eden şirket yüklü bir tazminat ödemeyi de kabul etti. Prens Harry, gazete tarafından "telefonunun hacklendiği ve hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı" iddiasıyla 2019'da dava açmıştı.

Prens Harry'nin altı yıllık hukuk mücadelesi: Ünlü gazete özür diledi! - 1

GAZETEDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin, dava açtığı The Sun gazetesinin sahibi News Group Newspapers (NGN) özür açıklamasında bulundu.

Prens Harry, gazeteye "telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiği ve hukuksuz şekilde elde edilen bilgileri haberlerinde kullandığı" iddiasıyla dava açmıştı.

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Prens Harry'nin altı yıllık hukuk mücadelesi: Ünlü gazete özür diledi! - 2

"KOŞULSUZ VE TAM ŞEKİLDE ÖZÜR DİLİYORUZ"

MEdya şirketinden yapılan açıklamada, "The Sun'ın 1996-2021 yılları arasında Prens'in özel hayatına yönelik gerçekleştirdiği müdahaleler ve gazete için çalışan özel dedektiflerin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle koşulsuz ve tam biçimde özür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Prens Harry'nin altı yıllık hukuk mücadelesi: Ünlü gazete özür diledi! - 3

MEDYA ŞİRKETİ İHLALLERİ KABUL ETTİ

Şirket, Prens Harry'nin telefonunun hacklendiği, izlendiği ve kişisel bilgilerin kötü amaçlar için kullanıldığını kabul etti.

Açıklamada, "Gençlik yıllarında kendisinin ve merhum annesi Galler Prensesi Diana'nın özel hayatına ilişkin kapsamlı haberlerin ve ciddi müdahalelerin özel hayatına etkisinden dolayı da özür diliyoruz." ifadeleri de yer aldı.

Prens Harry'nin altı yıllık hukuk mücadelesi: Ünlü gazete özür diledi! - 4

GAZETE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Hukuksuzca yapılan haberlerin Prens Harry'nin hayatına, arkadaşlık ve aile ilişkilerine zarar verdiğini kabul eden şirket ayrıca yüklü bir tazminatı da kabul etti.

Prens Harry'nin altı yıllık hukuk mücadelesi: Ünlü gazete özür diledi! - 5

2019 YILINDA DAVA AÇMIŞTI

Prens Harry, "The Sun tarafından telefonunun hacklendiği, hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı" iddiasıyla gazeteye karşı 2019'da dava açmıştı.

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