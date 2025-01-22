Prens Harry'nin altı yıllık hukuk mücadelesi: Ünlü gazete özür diledi!
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Sussex Dükü Prens Harry’nin özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla açtığı davada, "The Sun" gazetesinin sahibi News Group Newspapers (NGN) özür diledi. Haberlerin Prens Harry'nin hayatına, arkadaşlık ve aile ilişkilerine zarar verdiğini kabul eden şirket yüklü bir tazminat ödemeyi de kabul etti. Prens Harry, gazete tarafından "telefonunun hacklendiği ve hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı" iddiasıyla 2019'da dava açmıştı.
GAZETEDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI
İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin, dava açtığı The Sun gazetesinin sahibi News Group Newspapers (NGN) özür açıklamasında bulundu.
Prens Harry, gazeteye "telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiği ve hukuksuz şekilde elde edilen bilgileri haberlerinde kullandığı" iddiasıyla dava açmıştı.