Son dönemde Kral Charles ve oğlu Prens Harry arasında barış sağlanacağı yönünde çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Ancak Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors kitabının yazarı Tom Bower’a göre, baba-oğul arasındaki mesafe, hala oldukça büyük.