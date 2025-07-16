Prens William, kardeşini affedemiyor

Kraliyet kaynaklarından biri, kardeşler arasındaki barışın ancak Prens Harry’nin aileye yönelik olumsuz röportajlar vermeyi sonlandırması halinde sağlanabileceğini söyledi. Kaynak, Prens Harry'nin kaleme aldığı anı kitabı Spare'in de ikili arasında soğuk rüzgarlar estirdiğini ve Prens William'ın, bu nedenle Harry'ye oldukça kırgın olduğunu ifade etti. Prens William'ın, kardeşini affetmekte zorlandığı da öne sürüldü.