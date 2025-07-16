Prens William, kardeşini affedemiyor

Kral Charles ve Prens Harry’nin danışmanlarının, üçlü zirvede bir araya gelmeleri, ailede uzun süredir devam eden gerginliğin sona erip ermeyeceği konusunda bazı soru işaretleri yarattı. Ancak saraya yakın kaynaklar, bir uzlaşı ihtimali varsa bile bunun belirli koşullara bağlı olduğunu vurguluyor.

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Kraliyet kaynaklarından biri, kardeşler arasındaki barışın ancak Prens Harry’nin aileye yönelik olumsuz röportajlar vermeyi sonlandırması halinde sağlanabileceğini söyledi. Kaynak, Prens Harry'nin kaleme aldığı anı kitabı Spare'in de ikili arasında soğuk rüzgarlar estirdiğini ve Prens William'ın, bu nedenle Harry'ye oldukça kırgın olduğunu ifade etti. Prens William'ın, kardeşini affetmekte zorlandığı da öne sürüldü.

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Prens William, kardeşini affedemiyor - 2

''KRAL HER İKİ OĞLUNU DA SEVİYOR''

Daha önce The Mirror gazetesine konuşan başka bir kaynak ise “Kral, her iki oğlunu da seviyor. Geçmişte olduğu gibi, uygun zaman bulunduğunda Harry ile görüşmeye hazır'' ifadelerini kullandı.

Prens William, kardeşini affedemiyor - 3

İddialara göre, aile içindeki bazı üst düzey isimler, Prens Harry’ye açıkça aile imajını zedeleyen röportajlar vermeyi bırakması gerektiğini de söyledi.

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''BABAMI VE KARDEŞİMİ GERİ İSTİYORUM''

Öte yandan Prens Harry de geçtiğimiz Mayıs ayında BBC’ye verdiği samimi röportajda, ailesiyle arasındaki buzları eritmek istediğini açıkça dile getirmişti.

“Bir barışma yaşanmasını çok isterim” diyen Harry, çatışmadan yorulduğunu ve babasının sağlığı konusunda endişeli olduğunu belirtti. Harry, “Babamın ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum. Bu yüzden onunla aramı düzeltmek istiyorum'' dedi.

Harry, röportajda ayrıca “Babamı ve kardeşimi geri istiyorum” diyerek duygularını açıkça ortaya koymuştu.

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