Prens William, kardeşini affedemiyor
Kral Charles ve Prens Harry’nin danışmanlarının, üçlü zirvede bir araya gelmeleri, ailede uzun süredir devam eden gerginliğin sona erip ermeyeceği konusunda bazı soru işaretleri yarattı. Ancak saraya yakın kaynaklar, bir uzlaşı ihtimali varsa bile bunun belirli koşullara bağlı olduğunu vurguluyor.
Kraliyet kaynaklarından biri, kardeşler arasındaki barışın ancak Prens Harry’nin aileye yönelik olumsuz röportajlar vermeyi sonlandırması halinde sağlanabileceğini söyledi. Kaynak, Prens Harry'nin kaleme aldığı anı kitabı Spare'in de ikili arasında soğuk rüzgarlar estirdiğini ve Prens William'ın, bu nedenle Harry'ye oldukça kırgın olduğunu ifade etti. Prens William'ın, kardeşini affetmekte zorlandığı da öne sürüldü.