''Prens William, Meghan Markle'a güvenmiyor''

İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Prens William, Meghan Markle’ın en başından beri ün ve popülarite peşinde olduğunu, bu nedenle Prens Harry ile evlendiğini düşünüyor.

''Prens William, Meghan Markle'a güvenmiyor'' - 1

Kraliyet gazetecisi Phil Dampier, Prens William'ın, Meghan Markle’ı samimi bulmadığını ileri sürdü.

Dampier, The Sun’a yaptığı açıklamada, “Meghan’ın aslında kraliyet ailesinde kalmak gibi bir niyeti hiç yoktu. Harry ile evlenmeyi, şöhret ve servet kapılarını açan bir basamak olarak gördü. Prens William’ın endişelendiği şey, tam olarakl buydu'' ifadelerini kullandı.

Kardeşlerin aralarının bu yüzden açıldığını iddia eden Dampier, Kraliçe II. Elizabeth’in kuzeni Lady Elizabeth Anson’ın söylemlerinin de, bu söylentileri desteklediğini hatırlattı. 

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''Prens William, Meghan Markle'a güvenmiyor'' - 2

Ancak Page Six'e konuşan aileye yakın bir kaynak, Dampier’in iddialarının gerçekliği yansıtmadığını ileri sürdü.

''Prens William, Meghan Markle'a güvenmiyor'' - 3

Page Six, Kensington Sarayı ve Sussex ailesinin temsilcileriyle iletişime geçti ancak henüz yanıt alamadı.

2020 yılında kraliyet ailesinden ayrılarak Kuzey Amerika’ya taşınan Prens Harry, kardeşi Prens William ve babası Kral III. Charles ile gergin bir ilişki sürdürüyor.

''Prens William, Meghan Markle'a güvenmiyor'' - 4

Harry ve Meghan’ın kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlaması ve bu konudaki sorunlarını anlattıkları Netflix dizisinin yayınlanmasıyla ilişkiler daha da kötüleşti.

Ocak 2023’te Prens Harry, “Spare” adlı anı kitabında, William’ın Meghan yüzünden kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Mayıs ayında Harry, ailesiyle “barışmaya” hazır olduğunu açıkladı.

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