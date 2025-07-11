''Prens William, Meghan Markle'a güvenmiyor''

Kraliyet gazetecisi Phil Dampier, Prens William'ın, Meghan Markle’ı samimi bulmadığını ileri sürdü.

Dampier, The Sun’a yaptığı açıklamada, “Meghan’ın aslında kraliyet ailesinde kalmak gibi bir niyeti hiç yoktu. Harry ile evlenmeyi, şöhret ve servet kapılarını açan bir basamak olarak gördü. Prens William’ın endişelendiği şey, tam olarakl buydu'' ifadelerini kullandı.

Kardeşlerin aralarının bu yüzden açıldığını iddia eden Dampier, Kraliçe II. Elizabeth’in kuzeni Lady Elizabeth Anson’ın söylemlerinin de, bu söylentileri desteklediğini hatırlattı.



