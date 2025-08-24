Prens William'dan Meghan Markle çıkışı: ''Bu kızı düzene sokman gerek''
Channel 5’te yayımlanan ''Harry Meghan: The Wedding That Split Two Families'' adlı belgeselde, Prens Harry ve Meghan Markle’ın yedi yıl önceki düğünü ve öncesindeki süreç detaylı şekilde ele alındı.
İddialara göre, düğün öncesi hazırlıklar sırasında Prens William ile Prens Harry arasında Meghan Markle’a ilişkin gergin bir yüzleşme yaşandı. William, Markle’ın saray personeline karşı olan kaba tavırlarından rahatsız olduğunu dile getirdi.