Prens William'dan Meghan Markle çıkışı: ''Bu kızı düzene sokman gerek''

Düğünden yıllar sonra, 2021’de Meghan Markle hakkında “duygusal zorbalık” yaptığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. The Times gazetesine göre, bu iddiaya ilişkin ilk resmi şikâyet, 2018 yılında yapılmıştı.

Meghan ve Harry’nin sözcüsü, bu haberleri “planlı bir karalama kampanyası” olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, “Sussex Düşesi'nin itibarını zedelemeye yönelik bu mesnetsiz iddiaların medyada yer bulmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.





