Prens William'dan Meghan Markle çıkışı: ''Bu kızı düzene sokman gerek''

Channel 5’te yayımlanan ''Harry Meghan: The Wedding That Split Two Families'' adlı belgeselde, Prens Harry ve Meghan Markle’ın yedi yıl önceki düğünü ve öncesindeki süreç detaylı şekilde ele alındı.

İddialara göre, düğün öncesi hazırlıklar sırasında Prens William ile Prens Harry arasında Meghan Markle’a ilişkin gergin bir yüzleşme yaşandı. William, Markle’ın saray personeline karşı olan kaba tavırlarından rahatsız olduğunu dile getirdi.

2018 yılında Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli’nde dünyaevine giren çiftin düğününde kraliyet ailesi üyeleri de katılmıştı. Ancak perde arkasında yaşanan bazı gerginliklerin, düğün hazırlıkları sırasında saray çalışanlarını olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Programda, düğün hazırlıkları sırasında Harry ve Meghan'ın, William ve Kate ile aynı ekibi paylaştıkları, bu durumun da tansiyonu artırdığı ifade edildi. Hatta bu süreçte bazı çalışanların görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

The Mail on Sunday yazarı Charlotte Griffiths, kraliyet ailesi üyelerinin çalışanlarına karşı nazik davranmasının çok önemli olduğunu söyledi.

''BU KIZI DÜZENE SOKMAN GEREK''

William’ın olaylar karşısında arabulucu bir tavır sergilemediğini belirten Charlotte Griffiths, “William, Harry’ye ‘Bu kızı düzene sokman gerek’ dedi” ifadelerini kullandı.



Düğünden yıllar sonra, 2021’de Meghan Markle hakkında “duygusal zorbalık” yaptığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. The Times gazetesine göre, bu iddiaya ilişkin ilk resmi şikâyet, 2018 yılında yapılmıştı.

Meghan ve Harry’nin sözcüsü, bu haberleri “planlı bir karalama kampanyası” olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, “Sussex Düşesi'nin itibarını zedelemeye yönelik bu mesnetsiz iddiaların medyada yer bulmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.


Aynı açıklamada, Meghan’ın kendisinin de geçmişte zorbalığa maruz kaldığı ve bu tür saldırılardan üzüntü duyduğu belirtildi.

