Prenses Diana'nın ölümünün üzerinden 28 yıl geçti: Halkın prensesi hala unutulmadı

PRENSESİN MODA İKONUNA DÖNÜŞÜ

Bir moda ikonuna dönüşüyordu. Kıyafetleri her zaman ilgi odağıydı. "Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadını" ünvanını aldı. Gittiği her yerde, attığı her adımda paparazziler peşindeydi. Hatta sonuna getiren de bu ilgi oldu.

ABD'ye ilk resmi ziyaretinde de gözler onun üzerindeydi. Prenses, Beyaz Saray'da John Travolta ile dans etti. Yardım kuruluşlarına desteğiyle de uluslararası kamuoyunda ayrı bir yer edindi. Hayır işlerinde özellikle AIDS hastalarına eğildi.

Onlarla el sıkışması, temasın tehlikeli olmadığı yönünde kamuoyuna güçlü bir mesaj vermişti.



