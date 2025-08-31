Prenses Diana'nın ölümünün üzerinden 28 yıl geçti: Halkın prensesi hala unutulmadı

PERİ MASALINDA MUTSUZ SONA DOĞRU
1980'lerin sonundaysa evliliğinde yaşadığı sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Peri masalının gerçek olmadığı anlaşıldı. Prens Charles ile ayrı yaşam sürmeleri, daha görünür oldu.
1992'de Hindistan ziyaretinde Diana'nın Tac Mahal önünde tek başına poz vermesi evliliğinde yaşadığı sorunların sembolü gibiydi. Fotoğraf, çiftin resmiyette birlikte olmaya devam etseler bile, yollarını ayırmakta olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.
1992'de ayrı hayatlar yaşamaya başlayan kraliyet çifti, 1996'da resmen boşandı. Diana'nın evliliğini bitirdiği söylenen Camilla Parker Bowles, Prens Charles ile 1970 yılında bir polo maçında tanışmıştı. Bir süre sevgili oldular. Ardından Camilla başkasıyla evlendi. Prens Charles ise Prenses Diana ile dünya evine girdi. Ancak iddialara göre 1986'da Prens Charles, Camilla ile yeniden aşk yaşamaya başladı. Bu aşk Prenses Diana'yı mutsuz bir evliliğe sürükledi.
1996'da Prens Charles'tan boşanan Diana ertesi yıl Haziran ayında 79 elbisesini açık artırmayla sattı ve yardım vakıfları için 4,5 milyon dolar topladı. Bu adım, geçmişle bağları koparması olarak yorumlandı. Prenses 1997'deyse Angola'yı ziyaret ederek mayın temizleme çalışmalarına destek verdi. Diana'nın bu ziyareti uluslararası kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı, mayınlara karşı toplumların bilinçlendirilmesine katkı sağladı. Prenses Diana'nın ölümünden birkaç ay sonra mayınları yasaklayan uluslararası anlaşma yürürlüğe girdi.