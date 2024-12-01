Prenses Kate, en güzel Noel hediyesini açıkladı

"EN BÜYÜK HEDİYE SEVGİDİR"

Mektubunda Noel'in sadece bir kutlama zamanı değil, aynı zamanda günlük yaşamın baskılarından kurtulma ve düşünme zamanı olduğunu belirtti.

Prenses Kate mektubunda, “Noel her şeyden önce bizi korkuya değil sevgiye yönelmeye teşvik ediyor. Alabileceğimiz en büyük hediye bu sevgidir. Sadece Noel'de değil, hayatımızın her gününde.” ifadelerini kullandı.