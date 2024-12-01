Prenses Kate, en güzel Noel hediyesini açıkladı

Aylarca devam eden kanser tedavisinin ardından Galler Prensesi Kate Middleton, yavaş yavaş kraliyet etkinliklerinde boy göstermeye başladı. 6 Aralık'ta yapılacak Noel ayininden önce katılımcılara birer mektup gönderen Prenses, en güzel Noel hediyesinin ne olduğunu açıkladı. Middleton, bin 600 davetliye gönderdiği mektupta, daha önce de defalarca bahsettiği sevgi ve empati ihtiyacına bir kez daha vurgu yaptı.

Prenses Kate, en güzel Noel hediyesini açıkladı - 1

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Middleton, 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.

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Prenses Kate, en güzel Noel hediyesini açıkladı - 2

PRENSES'İN İDEAL NOEL HEDİYESİ

Tedavinin ardından Prenses, yavaş yavaş kraliyet etkinliklerinde boy göstermeye başladı.

Prenses Kate, önümüzdeki hafta Londra'daki Westminster Abbey'de her yıl düzenlenen Noel ayinine katılacak konuklara gönderdiği mesajda en güzel Noel hediyesinin ne olduğunu açıkladı.

Prenses, sevginin insanların birbirlerine verebileceği en büyük hediye olduğunu söyledi.

Prenses Kate, en güzel Noel hediyesini açıkladı - 3

SEVGİ VE EMPATİ TEMALARI

6 Aralık'ta dördüncüsü düzenlenecek olan ayin, Kate'in kanser nedeniyle başladığı tedaviden bu yana kraliyet etkinliklerine en belirgin dönüşü olacak.

Tahtın varisi Prens William'ın eşi Middleton, bin 600 davetliye gönderdiği mektupta, daha önceki kişisel açıklamalarında ve sağlığıyla ilgili video mesajlarında bahsettiği sevgi ve empati ihtiyacına bir kez daha vurgu yaptı.

Prenses Kate, en güzel Noel hediyesini açıkladı - 4

"EN BÜYÜK HEDİYE SEVGİDİR"

Mektubunda Noel'in sadece bir kutlama zamanı değil, aynı zamanda günlük yaşamın baskılarından kurtulma ve düşünme zamanı olduğunu belirtti.

Prenses Kate mektubunda, “Noel her şeyden önce bizi korkuya değil sevgiye yönelmeye teşvik ediyor. Alabileceğimiz en büyük hediye bu sevgidir. Sadece Noel'de değil, hayatımızın her gününde.” ifadelerini kullandı.

Prenses Kate, en güzel Noel hediyesini açıkladı - 5

2024 yılının önce babası Kral Charles'a sonra da eşi Kate'e kanser tanısı konması nedeniyle kraliyet ailesi için “zor” geçtiğini söyleyen Prens William, törende bir okuma yapacak.

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