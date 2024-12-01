Prenses Kate, en güzel Noel hediyesini açıkladı
Aylarca devam eden kanser tedavisinin ardından Galler Prensesi Kate Middleton, yavaş yavaş kraliyet etkinliklerinde boy göstermeye başladı. 6 Aralık'ta yapılacak Noel ayininden önce katılımcılara birer mektup gönderen Prenses, en güzel Noel hediyesinin ne olduğunu açıkladı. Middleton, bin 600 davetliye gönderdiği mektupta, daha önce de defalarca bahsettiği sevgi ve empati ihtiyacına bir kez daha vurgu yaptı.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton 22 Mart'ta kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
Middleton, 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran bir sosyal medya video mesajı yayınladı.