Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yolcu listesinde olduğu, dün Rusya'nın Tver bölgesinde düşen uçakla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Uçağın, düşmeden hemen önce gökyüzünde yükselip alçaldığı belirlendi.

Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 1

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, uydu konumlama sistemi ADB-S ve sefer takip sistemi MLAT aracılığıyla alınan sinyallerden, özel jette kalkıştan sonra irtifa değişimleri tespit edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 2

Alınan ilk veriye göre 28 bin fit seyir yüksekliğine doğru tırmanan uçak, bir süre bu irtifada seyrettikten sonra 30 bin 100 fite yükseldi, kısa süre sonra 27 bin 500 fite indi.

Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 3

Daha sonra tekrar 29 bin 300 fite yükselen ve bir kez daha dengeli seyreden özel jet, ilk veriden 34 dakika sonra 19 bin 725 fite kadar alçaldı.

Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 4

Özel jetin konumuna ilişkin veri sonrasında kesildi, ancak yükseklik, hız, dikey hız ve otomatik pilot ayarları verisine ulaşıldı.

Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 5

Flightradar24, uçağın son 32 saniyelik yükseklik verisini aldığı anları grafik halinde de yayımladı.

Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 6

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver'de düşen özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de yolcu listesinde bulunduğu 10 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 7

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 8
Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 9
Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 10
Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 11
Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu - 12
DAHA FAZLA GÖSTER