Prigojin'in içinde olduğu belitilen uçak ile ilgili yeni ayrıntılar: Düşmeden önce irtifa değişimleri oldu
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yolcu listesinde olduğu, dün Rusya'nın Tver bölgesinde düşen uçakla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Uçağın, düşmeden hemen önce gökyüzünde yükselip alçaldığı belirlendi.
Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, uydu konumlama sistemi ADB-S ve sefer takip sistemi MLAT aracılığıyla alınan sinyallerden, özel jette kalkıştan sonra irtifa değişimleri tespit edildi.