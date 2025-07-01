Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor
Beyin sağlığını korumak, özellikle yaş ilerledikçe vücut sağlığına gösterilen özen kadar önemli hale geliyor. Çünkü beyin, genel sağlık ve yaşam kalitesi için hayati bir organ olarak öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 2021 yılında dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişi demansla yaşıyor. Demans, hafıza, düşünme ve günlük yaşam aktivitelerini etkileyen nörobilişsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor.
Yaşam tarzı alışkanlıkları, beyin fonksiyonlarını desteklemek ve hafıza kaybı gibi hastalıklara karşı koruma sağlamak açısından kritik bir rol oynuyor. University College London’da nörolog ve Alzheimer’s Research UK’nin baş tıp görevlisi olan Profesör Jonathan Schott, beyin sağlığını iyileştirmek ve demans riskini azaltmak için beş önemli stratejiyi paylaştı.