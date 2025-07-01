Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor

3. YÜRÜYÜŞ YAPIN

Beyin sağlığı için yüksek yoğunluklu egzersiz şart değil. Basit yürüyüşler bile beyin fonksiyonlarını güçlendirebiliyor. Schott, “Hayat boyu küçük ama düzenli aktiviteler, en faydalı olanlar arasında,” diyor. 2023 yılında yapılan araştırmalar, günde 4.000’den az adım atmanın bile beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Bu da daha ulaşılabilir bir hedef olarak öne çıkıyor.





