Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor

Beyin sağlığını korumak, özellikle yaş ilerledikçe vücut sağlığına gösterilen özen kadar önemli hale geliyor. Çünkü beyin, genel sağlık ve yaşam kalitesi için hayati bir organ olarak öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 2021 yılında dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişi demansla yaşıyor. Demans, hafıza, düşünme ve günlük yaşam aktivitelerini etkileyen nörobilişsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor.

Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor - 1

Yaşam tarzı alışkanlıkları, beyin fonksiyonlarını desteklemek ve hafıza kaybı gibi hastalıklara karşı koruma sağlamak açısından kritik bir rol oynuyor. University College London’da nörolog ve Alzheimer’s Research UK’nin baş tıp görevlisi olan Profesör Jonathan Schott, beyin sağlığını iyileştirmek ve demans riskini azaltmak için beş önemli stratejiyi paylaştı.


DÜNYA HABERLERİ

Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor - 2

1. YENİ BECERİLER ÖĞRENİN

Beyni alışılmadık ve yeni deneyimlerle zorlamak, yeni sinir yollarının oluşmasını teşvik ederek bilişsel rezervi artırıyor. Yeni bir dil öğrenmek, müzik aleti çalmak veya farklı bir hobi edinmek, beynin yaşa bağlı gerilemeye karşı esnek ve dayanıklı kalmasına yardımcı oluyor.

Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor - 3

Schott, “Sudoku’dan nefret ediyorsanız, Sudoku yapmayın,” diyerek keyif alınan aktivitelerin beyni daha aktif tuttuğunu vurguluyor.


Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor - 4

2. GÜN BOYU AKTİF KALIN

Fiziksel egzersiz, beyin sağlığını desteklemede vazgeçilmez bir unsur. Profesör Schott, kalp atış hızını artıran egzersizin haftada en az üç-dört kez, 20 dakika yapılmasını öneriyor. Düzenli egzersiz; kan basıncını, kolesterolü ve vücut ağırlığını dengeleyerek genel sağlığı iyileştiriyor. “Kaslardan salınan kimyasalların beyne etki ederek yapısını değiştirdiği düşünülüyor,” açıklamasını yapıyor.


Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor - 5

3. YÜRÜYÜŞ YAPIN

Beyin sağlığı için yüksek yoğunluklu egzersiz şart değil. Basit yürüyüşler bile beyin fonksiyonlarını güçlendirebiliyor. Schott, “Hayat boyu küçük ama düzenli aktiviteler, en faydalı olanlar arasında,” diyor. 2023 yılında yapılan araştırmalar, günde 4.000’den az adım atmanın bile beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Bu da daha ulaşılabilir bir hedef olarak öne çıkıyor.


Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor - 6

4. SOSYAL BAĞLARI GÜÇLENDİRİN

Güçlü sosyal ilişkiler beyin sağlığı için kritik bir faktör. 2023 tarihli bir çalışma, sosyal temas eksikliğinin beynin hipokampüs bölgesinde hacim kaybına ve bilişsel performans düşüşüne neden olduğunu ortaya koydu. Bu durum Alzheimer gibi nörolojik hastalık riskini artırabilir. Schott, “Sevdiklerinizle bağlantıda kalın ve keyif aldığınız sosyal aktivitelerde bulunun,” tavsiyesinde bulunuyor.


Profesör 5 etkili yöntemi açıkladı: Bunama riskini azaltıp beyin sağlığını güçlendiriyor - 7

5. KAN BASINCINI KONTROL ALTINDA TUTUN

Kan basıncının sadece kalp sağlığı değil, beyin sağlığı için de önemli olduğu belirtiliyor. Schott, özellikle 30-40’lı yaşlardaki bireylerin düzenli kan basıncı kontrolü yaptırmasını öneriyor. Yüksek kan basıncının beyin damarlarını zorlayarak serebrovasküler hastalıklara ve demansa yol açabileceğine dikkat çekiyor. “Kan basıncını düşürmek, damarları sağlamlaştırarak tıkanma ve kanama riskini azaltıyor,” diye ekliyor.

Bu öneriler, beyin sağlığını destekleyerek yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Profesör Schott’un paylaştığı bilimsel tavsiyeler, günlük yaşama kolayca entegre edilebilecek pratik yöntemler sunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER