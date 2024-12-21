Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var

Kahvenin bağırsak mikrobiyomuna etkileri, İtalya'nın Trento Üniversitesi liderliğinde yürütülen geniş çaplı bir araştırmayla gün yüzüne çıktı. Dünya genelinde 25 ülkeden 54 binin üzerinde bireyin tıbbi verilerini analiz eden bilim insanları, kahve içenler ile içmeyenler arasındaki mikrobiyal farklılıkları detaylı şekilde inceledi.

Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var - 1

Araştırmanın sonuçları, kahve içen bireylerde bağırsak mikrobiyal çeşitliliğinin belirgin biçimde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var - 2

Özellikle Lawsonibacter asaccharolyticus adlı bakterinin kahve tüketenlerde, tüketmeyenlere kıyasla 4,5 ila 8 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var - 3

İlginç bir şekilde, bu fark kahve tüketiminin yoğun olduğu Batı ülkelerinde daha belirginken, Çin ve Hindistan gibi kırsal bölgelerde nadiren görüldü.

Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var - 4

KAFEİNLİ VE KAFEİNSİZ ETKİ AYNI

Araştırmacılar, kahve içiminin bağırsak mikrobiyomunu nasıl etkilediğini anlamak için hem laboratuvar ortamında deneyler gerçekleştirdi hem de kahvenin kafeinli ve kafeinsiz çeşitlerini test etti.

Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var - 5

Sonuçlar, kahvedeki biyoaktif bileşenlerin özellikle kinik asit ve trigonellin gibi maddelerin mikrobiyal büyümeyi tetiklediğini gösterdi.

Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var - 6

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER HENÜZ NETLEŞMEDİ

Çalışmanın lideri Profesör Nicola Segata, kahve tüketimiyle mikrobiyal çeşitlilik arasındaki ilişkinin sağlık üzerindeki doğrudan etkilerinin henüz tam olarak anlaşılamadığını vurguladı.

Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var - 7

Ancak bu bulgular, gıdaların bağırsak mikrobiyomunu şekillendirme gücüne dikkat çekerken, gelecekte kişiselleştirilmiş beslenme stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayabilir.

Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var - 8

DİYETLER İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Araştırma, bağırsak mikrobiyomunun genel sağlık ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var - 9

Uzmanlar, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu için dengeli bir beslenmenin önemine bir kez daha dikkat çekiyor.

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