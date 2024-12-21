Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var
Kahvenin bağırsak mikrobiyomuna etkileri, İtalya'nın Trento Üniversitesi liderliğinde yürütülen geniş çaplı bir araştırmayla gün yüzüne çıktı. Dünya genelinde 25 ülkeden 54 binin üzerinde bireyin tıbbi verilerini analiz eden bilim insanları, kahve içenler ile içmeyenler arasındaki mikrobiyal farklılıkları detaylı şekilde inceledi.
Araştırmanın sonuçları, kahve içen bireylerde bağırsak mikrobiyal çeşitliliğinin belirgin biçimde daha yüksek olduğunu ortaya koydu.