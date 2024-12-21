Profesör açıkladı: Kahve içenlerin vücudunda 8 kat fazla var

KAFEİNLİ VE KAFEİNSİZ ETKİ AYNI

Araştırmacılar, kahve içiminin bağırsak mikrobiyomunu nasıl etkilediğini anlamak için hem laboratuvar ortamında deneyler gerçekleştirdi hem de kahvenin kafeinli ve kafeinsiz çeşitlerini test etti.