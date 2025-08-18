Profesör açıkladı: Yaşlılığa bağlı unutkanlık ve Alzheimer arasındaki fark

NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ?

Daily Mail’e konuşan Dr. Peter Rabin, hafıza kaybının normal yaşlanmanın bir parçası olabileceğini belirtiyor. “Anahtarlarınızı unuttuğunuzda veya bir odaya girip eli boş çıktığınızda panik yapmanıza gerek yok. Bu, büyük ihtimalle normaldir” diyen Dr. Rabin, tek bir ismi veya kelimeyi unutmanın beynin kötüye gittiğinin işareti olmadığını vurguluyor.



Rabin, “İnsanların yaşlandıkça kelime ve isim bulmakta zorlandığını biliyoruz. Aslında bu süreç 30’lu ve 40’lı yaşlarda başlıyor ama genellikle 60’lı veya 70’li yaşlarda fark ediliyor. Eğer tek sorun isim veya kelimeyi hatırlamaksa, bu normal yaşlanmadır. Birkaç dakika sonra hatırlıyorsanız endişe etmeyin” dedi.





