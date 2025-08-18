Profesör açıkladı: Yaşlılığa bağlı unutkanlık ve Alzheimer arasındaki fark
Dünya genelinde bunama vakalarının artması, birçok kişinin beyin hastalıklarına karşı alarma geçmesine neden oluyor. Uzmanlar, demansın artık İngiltere’deki en yaygın ölüm nedeni olduğunu ve ölümcül beyin hastalıklarını kapsayan genel bir terim olduğunu vurguluyor.
Demansın en sık görülen türü ise Alzheimer. Beyinde amiloid ve tau proteinlerinin anormal birikimiyle ortaya çıkan bu hastalık, vakaların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor.