Profesör açıkladı: Yaşlılığa bağlı unutkanlık ve Alzheimer arasındaki fark

Dünya genelinde bunama vakalarının artması, birçok kişinin beyin hastalıklarına karşı alarma geçmesine neden oluyor. Uzmanlar, demansın artık İngiltere’deki en yaygın ölüm nedeni olduğunu ve ölümcül beyin hastalıklarını kapsayan genel bir terim olduğunu vurguluyor.

Demansın en sık görülen türü ise Alzheimer. Beyinde amiloid ve tau proteinlerinin anormal birikimiyle ortaya çıkan bu hastalık, vakaların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor.

Alzheimer Derneği’nin geçen yıl yayımladığı verilere göre, İngiltere’de bir milyondan fazla insanın bu rahatsızlığa sahip olduğu düşünülüyor. Endişe verici bir diğer konu ise, bunama ile mücadele edenlerin üçte birinin hâlâ teşhis edilmemiş olması.

Uzmanlar, hastalığın 60 yaş ve altındaki kişilerde de giderek daha sık teşhis edildiğine dikkat çekiyor. Ancak bu yaş grubundaki semptomlar genellikle orta yaş krizi belirtileri olarak görülüyor ve saldırgan tavırlar veya aşırı alkol tüketimi gibi davranış değişiklikleri çoğu zaman göz ardı ediliyor.

NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ?

Daily Mail’e konuşan Dr. Peter Rabin, hafıza kaybının normal yaşlanmanın bir parçası olabileceğini belirtiyor. “Anahtarlarınızı unuttuğunuzda veya bir odaya girip eli boş çıktığınızda panik yapmanıza gerek yok. Bu, büyük ihtimalle normaldir” diyen Dr. Rabin, tek bir ismi veya kelimeyi unutmanın beynin kötüye gittiğinin işareti olmadığını vurguluyor.

Rabin, “İnsanların yaşlandıkça kelime ve isim bulmakta zorlandığını biliyoruz. Aslında bu süreç 30’lu ve 40’lı yaşlarda başlıyor ama genellikle 60’lı veya 70’li yaşlarda fark ediliyor. Eğer tek sorun isim veya kelimeyi hatırlamaksa, bu normal yaşlanmadır. Birkaç dakika sonra hatırlıyorsanız endişe etmeyin” dedi.


Ancak ciddi alarm zillerinin çalması gereken durumlar da var. Maryland Üniversitesi Erickson Yaşlanma Yönetimi Hizmetleri Okulu profesörü Rabin, “Kısa vadeli planlar, randevular veya etkinlikler için sürekli hatırlatma yapmak zorunda kalıyorsanız veya günlük işleri yaparken zorluk yaşıyorsanız tıbbi yardım alınmalı” uyarısında bulundu.

Rabin, günlük alışkanlıkların otomatik olarak yapılması gerektiğini belirterek, “Yemek yapmak, temizlik yapmak, fatura ödemek gibi rutin işler sırasında sorun yaşıyorsanız bu endişe vericidir” diye ekledi.


ALZHEİMER VE DEMANSIN ETKİLERİ

Alzheimer, demansın en yaygın türü olarak İngiltere’de 982.000 kişiyi etkiliyor. Hastalığın erken belirtileri arasında hafıza sorunları, düşünme ve muhakeme güçlükleri ile dil problemleri bulunuyor ve zamanla şiddetleniyor.

Alzheimer’s Research UK’nin analizine göre, 2022’de bunama nedeniyle ölen kişi sayısı bir önceki yıla göre 69 bin 178 artarak, İngiltere’deki en büyük ölüm nedeni haline geldi.

