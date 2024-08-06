Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor?
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülkesinden kaçarak 15 yıl süren iktidarına son verdi. Ordu ise bir geçiş hükümeti kurmak için çalıştığını duyurdu. Asya'nın "Demir Leydi"si Hasina'nın kaçışı, 15 yıllık iktidarı boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük ayaklanmanın ardından gerçekleşti. Peki bundan sonra ne olacak? Ordunun geçici hükümet kurmak için harekete geçtiği Bangladeş'i neler bekliyor?
İSTİFA EDEREK ÜLKEDEN KAÇTI
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, binlerce protestocunun resmi konutuna saldırmasının ardından 5 Ağustos pazartesi günü istifa ederek bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.
Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Hasina'nın istifa ettiğini duyurdu ve ordunun bir geçiş hükümeti kuracağını bildirdi.