Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor?

Hafta sonu Hasina'nın istifasını talep eden göstericilerle yeni bir protesto dalgası başladı.

Krizin başladığı günden bu yana en ölümcül gün olan pazar günü ülke genelinde en az 95 kişi öldü.

Hem polis hem de protestocuların gerçek mühimmat kullanması nedeniyle yüzlerce kişi yaralandı.