Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor?

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan öğrenci protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülkesinden kaçarak 15 yıl süren iktidarına son verdi. Ordu ise bir geçiş hükümeti kurmak için çalıştığını duyurdu. Asya'nın "Demir Leydi"si Hasina'nın kaçışı, 15 yıllık iktidarı boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük ayaklanmanın ardından gerçekleşti. Peki bundan sonra ne olacak? Ordunun geçici hükümet kurmak için harekete geçtiği Bangladeş'i neler bekliyor?

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 1

İSTİFA EDEREK ÜLKEDEN KAÇTI

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, binlerce protestocunun resmi konutuna saldırmasının ardından 5 Ağustos pazartesi günü istifa ederek bilinmeyen bir yere doğru yola çıktı.

Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Hasina'nın istifa ettiğini duyurdu ve ordunun bir geçiş hükümeti kuracağını bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 2

"DEMİR LEYDİ"NİN KAÇIŞI

Hasina'ya yakın bir kaynak, başbakanın helikopterle Bangladeş'ten kaçtığını söyledi.

Hasina'nın önce bir konvoyla ayrıldığı, daha sonra da gideceği yeri açıklamadan uçakla gittiği aktarıldı.

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 3

15 YILLIK İKTİDARIN EN BÜYÜK DİRENİŞİ

Otoriterlikle suçlanan "Demir Leydi", üniversite öğrencilerinin başlattığı ancak muhalefetin istifasını talep etmesiyle 15 yıllık iktidarının en büyük isyanlarından birine dönüşen protestolarla karşı karşıya kaldı.

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 4

BAŞBAKAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Öğrenci protestoları, Bangladeş'in yönetim ve ekonomisindeki çatlakların yanı sıra yaklaşık 32 milyon gencin artan işsizlik karşısındaki hayal kırıklıklarını da gözler önüne serdi.

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 5

PROTESTOCULARA "TERÖRİST" DEDİ

Öfke kısa sürede öğrenci taleplerinden protestocuların muamele görme biçimine yönelik öfkeye dönüştü; Hasina protestoculardan "terörist" diye bahsetti ve polise onları gördükleri yerde vurmaları emrini verdi.

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 6

"SON CEVAP ZAMANI GELDİ"

Protesto koordinatörü Asif Mahmud, Facebook'ta yaptığı açıklamada halkı direniş göstermeye çağırarak, "Hükümet birçok öğrenciyi öldürdü. Son cevabın zamanı geldi. Herkes Dakka'ya gelecek, özellikle çevre ilçelerden. Dakka'ya gelin ve sokaklarda pozisyon alın" dedi.

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 7

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman, televizyondan ulusa sesleniş konuşmasında geçici bir hükümet kurulacağını duyurdu.

Ülke için kritik bir zamanda kontrolü ele aldığını söyleyen lider, insanlardan kendisine güvenmelerini istedi.

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 8

HİNDİSTAN'A GEÇİŞLER DURDURULDU

Medya raporlarına göre, güvenliğin sıkılaştırıldığı Hindistan-Bangladeş sınırında da şiddet korkusu var.

Hindistan Demiryolları sözcüsü, ülkeye giden tüm trenlerin geçici olarak askıya alınacağını söyledi.

Hasina'nın, Dakka'nın kuruluşundan bu yana yakın ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Hindistan'a sürgüne gönderildiği yönünde haberler gündemi meşgul ediyor.

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 9

NE OLMUŞTU?

Nüfus bakımından dünyanın dördüncü büyük ülkesi olan Bangladeş, kamu işleri için kota sistemi getirilmesi nedeniyle haftalardır süren protestolara sahne oldu.

Sistem, Bangladeş'in bağımsızlık savaşında yer alan savaşçıların torunlarına belirli bir kontenjan garanti ediyordu.

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 10

Hafta sonu Hasina'nın istifasını talep eden göstericilerle yeni bir protesto dalgası başladı.

Krizin başladığı günden bu yana en ölümcül gün olan pazar günü ülke genelinde en az 95 kişi öldü. 

Hem polis hem de protestocuların gerçek mühimmat kullanması nedeniyle yüzlerce kişi yaralandı.

Protestolar Demir Leydi'yi devirdi: Bangladeş'te neler oluyor? - 11
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