Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler kameraların karşısına geçerken Biden, “Konuşacak çok şeyimiz var. Sanırım buna başlamalıyız. Söz sizde” şeklinde konuştu. Netanyahu ise “Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD’li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum" dedi. Öte yandan Biden, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi.

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 1

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 2

Görüşme öncesi liderler kameraların karşısına geçti.

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 3

Biden yaptığı açıklamada, “Konuşacak çok şeyimiz var. Sanırım buna başlamalıyız. Söz sizde” dedi.

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 4

Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Biden ile 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, “Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD’li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum.

Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 5

Liderler, daha sonra soru almadan basına kapalı şekilde görüşmeye geçti.

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 6

Netanyahu’nun Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi bekleniyor.

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 7

BEYAZ SARAY DIŞINDA PROTESTO

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken, Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Beyaz Saray'ın çevresindeki birçok yol kapatılırken, çoğu zaman gösterilere izin verilen Beyaz Saray'ın hemen önündeki Lafayette Park da bugün polis tarafından kapatıldı.

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 8

Lafayette Park'ın dışındaki alanda toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Netanyahu'yu "soykırımcı" olarak niteleyen göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" yazılı büyük bir pankart açtılar.

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 9

"NETANYAHU BİR SAVAŞ SUÇLUSUDUR"

yazılı pankartlar taşıyan bazı Yahudi grupların da katıldığı gösteri, Biden ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüştüğü süre boyunca devam etti.

Dün ABD Kongresine hitap eden Netanyahu'ya yönelik dev bir protesto gerçekleştirilmiş, binlerce kişi Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'nde geniş katılımlı büyük bir gösteri düzenlemişti.

Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 10
Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 11
Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 12
Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 13
Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 14
Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi - 15
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