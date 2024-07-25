Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi
ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler kameraların karşısına geçerken Biden, “Konuşacak çok şeyimiz var. Sanırım buna başlamalıyız. Söz sizde” şeklinde konuştu. Netanyahu ise “Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD’li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum" dedi. Öte yandan Biden, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.