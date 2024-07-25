Protestoların gölgesinde görüşme: Biden ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi

"NETANYAHU BİR SAVAŞ SUÇLUSUDUR"

yazılı pankartlar taşıyan bazı Yahudi grupların da katıldığı gösteri, Biden ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüştüğü süre boyunca devam etti.

Dün ABD Kongresine hitap eden Netanyahu'ya yönelik dev bir protesto gerçekleştirilmiş, binlerce kişi Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'nde geniş katılımlı büyük bir gösteri düzenlemişti.