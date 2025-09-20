Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor

Dünya genelinde Z kuşağı protestoları, klasik sloganların ötesine geçerek siyaset sahnesinde yeni bir dil kuruyor. Nepal'deki hükümet karşıtı gösterilerin simgesi haline gelen One Piece'in "Hasır Şapka" bayrağı gibi popüler kültür sembolleri, gençlerin otoriteye meydan okuma ve ortak değerler etrafında birleşme arzusunu yansıtıyor.

Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor - 1

Nepal’in başkenti Katmandu’da çıkan yangınla gündeme gelen tarihi Singha Durbar Sarayı,  Z kuşağının hükümet karşıtı protestolarına sahne oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor - 2

Protestocular, sarayın altın kapılarına Japon manga serisi One Piece’in kahramanı Monkey D. Luffy’nin simgesi olan “Hasır Şapka Jolly Roger” bayrağını astı.

Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor - 3

Z kuşağı için bu bayrak, otoriteye meydan okumanın ve hayallerinin peşinden gitmenin simgesi. Protestoları organize eden Bikhyat Khatri, bayrağın “kararlılığı ve isyan ruhunu” yansıttığını belirterek, “Hareketin gençlere ait olduğunu hissettirmek istedik” dedi.

Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor - 4

Son yıllarda Z kuşağı protestoları, klasik pankartlar ve sloganların ötesine geçerek popüler kültür sembollerine yaslanıyor. Hong Kong’daki demokrasi yanlısı gösterilerde internet memes’i Pepe Kurbağa, Tayland ve Myanmar’da ise Açlık Oyunları’ndaki üç parmak selamı bu kuşağın sembolleri olmuştu.

Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor - 5

"AYNI DİLİ KONUŞMUYORLAR AMA ANLIYORLAR"

Uzmanlara göre bu yöntem, gençlerin küresel ölçekte birbirini anlamasını sağlıyor. Medya profesörü Nuurrianti Jalli, “Aynı dili konuşmuyorlar ama sembolleri gördüklerinde hikayeyi anlıyorlar” dedi.

Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor - 6

Nepal’de gençler, protestolarda “Z kuşağı sessiz kalmayacak”, “Sizin lüksünüz bizim sefaletimiz” gibi sloganlar atarak politikacıların ayrıcalıklı yaşam tarzlarına tepki gösterdi.

Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor - 7

Benzer şekilde Endonezya’da da One Piece bayrağı halkın protesto sembolü haline geldi. Yetkililerin yasaklama girişimine rağmen Uluslararası Af Örgütü, “ifade özgürlüğünü bastırmayın” çağrısı yaptı.

Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor - 8

Manga ve anime uzmanı Andrea Horbinski, başkahraman Luffy’nin “zorluklara rağmen gülümseyen ve vazgeçmeyen bir karakter” olmasının gençlerle güçlü bir bağ kurduğunu vurguladı. 

Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor - 9

Singapur’dan Prof. Natalie Pang ise, “Bu tür semboller gençleri ortak bir değer etrafında topluyor, onları hem sokakta hem dijital dünyada görünür kılıyor” dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER