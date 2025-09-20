Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor
Dünya genelinde Z kuşağı protestoları, klasik sloganların ötesine geçerek siyaset sahnesinde yeni bir dil kuruyor. Nepal'deki hükümet karşıtı gösterilerin simgesi haline gelen One Piece'in "Hasır Şapka" bayrağı gibi popüler kültür sembolleri, gençlerin otoriteye meydan okuma ve ortak değerler etrafında birleşme arzusunu yansıtıyor.
Nepal’in başkenti Katmandu’da çıkan yangınla gündeme gelen tarihi Singha Durbar Sarayı, Z kuşağının hükümet karşıtı protestolarına sahne oldu.