Protestolarının yeni sembolü: Z kuşağı popüler kültürle siyasete meydan okuyor

Z kuşağı için bu bayrak, otoriteye meydan okumanın ve hayallerinin peşinden gitmenin simgesi. Protestoları organize eden Bikhyat Khatri, bayrağın “kararlılığı ve isyan ruhunu” yansıttığını belirterek, “Hareketin gençlere ait olduğunu hissettirmek istedik” dedi.