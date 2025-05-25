Psikologlara göre narsisizmin işareti telefon alışkanlığı: Kimse bunu bilmiyordu
Instagram, TikTok gibi platformlarda geçirilen saatler, kişilik bozukluklarının sinyallerini veriyor olabilir. Uzmanlar, sosyal medya kullanımındaki artışın, özellikle narsisistik eğilimler açısından dikkatle incelenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Psikologlara göre narsisizm; benmerkezcilik, kendini yüceltme, empati yoksunluğu ve sürekli beğenilme arzusu gibi özelliklerle tanımlanıyor. Yeni araştırmalar, bu kişilik özelliklerini taşıyan bireylerin psikolojik rahatsızlıklar, ilişki problemleri ve madde bağımlılığı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Polonya’daki Gdańsk Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, narsistik eğilimleri tespit etmenin kolay bir yoluna dikkat çekiyor: Sosyal medya kullanım biçimi. Araştırmacılar, sosyal medya platformlarının kompulsif şekilde kullanılması ve bu alışkanlıktan vazgeçememe durumunun, narsistik kişilik özellikleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor.