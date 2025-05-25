Psikologlara göre narsisizmin işareti telefon alışkanlığı: Kimse bunu bilmiyordu

NARSİZİM VE SOSYAL MEDYA

Araştırmada, narsisizmin altı farklı biçimi analiz edildi: Hayranlık, rekabet, düşmanlık, izolasyon, kahramanlık ve kutsallık. Bu türlerden yalnızca kutsallığın –yani kendini kutsal ya da ayrıcalıklı görme eğiliminin– sosyal medya bağımlılığıyla anlamlı bir bağlantı göstermediği belirtildi.



Öte yandan, sosyal medya kullanımıyla ilgili dikkat çeken başka veriler de mevcut. Cambridge Üniversitesi'nin 2024 tarihli çalışmasına göre, İngiltere'deki gençlerin neredeyse yarısı sosyal medyaya bağımlı olduğunu söylüyor. Yetişkinlerin ise yaklaşık sekizde biri, aşırı internet kullanımı da dahil olmak üzere bir tür davranışsal bağımlılıkla mücadele ediyor.



İlginç bir başka bulgu ise Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışmada ortaya kondu. Araştırmaya göre, et tüketimi de narsisistik kişilik bozukluğu ile ilişkili olabilir. Özellikle bireyler bu alışkanlığı “besin zincirinin en üstündeyiz” gibi hiyerarşik gerekçelerle açıklıyorsa, bu tutumun 'Karanlık Üçlü' (narsisizm, makyavelizm, psikopati) kişilik özellikleriyle ilişkili olduğu düşünülüyor.



