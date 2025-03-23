Psikoterapist açıkladı: Narsisizm neden olur?

Paruolo, reddedilmenin bazı çocuklarda narsisizme yol açabileceğini, ancak pek çok çocuğun bu tür bir dışlanmaya rağmen sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü belirtiyor. Bunun en önemli etkeni, çocuğun sahip olduğu destek sistemi. "İlgili bir yetişkinin, çocuğunun değerinin reddedilme ile ölçülmediğini anlamasına yardımcı olması, çocuğun daha sağlıklı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olabilir," diyor Paruolo. Desteksiz büyüyen çocuklar ise narsisizm gibi koruyucu kalkanlar geliştirebilir.





