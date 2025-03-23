Psikoterapist açıkladı: Narsisizm neden olur?
Narsisizm, kişinin kendisini aşırı şekilde beğenmesi ve kendi önemini yüksek görmesi durumu olarak tanımlanıyor. Narsist birine rastladıysanız onların neden böyle olduğunu sorgulamış olabilirsiniz. Peki, narsisizm neden oluyor. Psikoterapist Brianna Paruolo, narsisizmin gerçekte nedenlerine dair açıklamada bulundu.
Bir narsiste rastladıysanız, "Onları bu hale getiren ne?" sorusu aklınıza gelmiş olabilir. Psikoterapist Brianna Paruolo, narsisizmin gerçekte nedenlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Paruolo, bu sorunun çocuklukta başladığını belirtiyor.