Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her sene geleneksel olarak yaptığı ve televizyonda yayınlanan yıl sonu basın toplantısı başladı. Putin, Ukrayna'da durumun kayda değer şekilde değiştiğini belirterek, "Birincil hedeflerimize doğru ilerliyoruz" dedi. Rusya'nın Oreşnik füzesinin düşürülme şansı olmadığını söyleyen Putin, ABD'yi ile füzeler konusunda teknolojik düelloya davet etti. Rus lider, Moskova'ya sığınan Esad ile görüşmeyi planladığını açıkladı, "Rusya, Suriye'de yenilmedi" dedi. Suriye'de asıl karlı çıkanın İsrail olduğuna dikkat çekti. Putin, Ukrayna ile görüşmeler için ise İstanbul Anlaşmaları şartını koştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasında Ukrayna'da üçüncü yılının sonuna yaklaşan savaş hakkında konuşan Putin, durumun önemli ölçüde değiştiğini aktardı.