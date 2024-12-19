Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her sene geleneksel olarak yaptığı ve televizyonda yayınlanan yıl sonu basın toplantısı başladı. Putin, Ukrayna'da durumun kayda değer şekilde değiştiğini belirterek, "Birincil hedeflerimize doğru ilerliyoruz" dedi. Rusya'nın Oreşnik füzesinin düşürülme şansı olmadığını söyleyen Putin, ABD'yi ile füzeler konusunda teknolojik düelloya davet etti. Rus lider, Moskova'ya sığınan Esad ile görüşmeyi planladığını açıkladı, "Rusya, Suriye'de yenilmedi" dedi. Suriye'de asıl karlı çıkanın İsrail olduğuna dikkat çekti. Putin, Ukrayna ile görüşmeler için ise İstanbul Anlaşmaları şartını koştu.

Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Ukrayna'da üçüncü yılının sonuna yaklaşan savaş hakkında konuşan Putin, durumun önemli ölçüde değiştiğini aktardı.

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Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu - 2

ABD'Yİ FÜZE DÜELLOSUNA DAVET ETTİ

Öncelikli savaş hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediklerini belirten Rus lider, çatışmaların yoğunlaştığı Kursk bölgesinin ne zaman geri alınacağı sorusu üzerine, "Somut bir tarih söyleyemem, çocuklar orada savaşıyor. Ama kesinlikle Kursk'u özgürleştireceğiz" dedi.

Putin, Rus güçlerinin cephe boyunca ilerlediğini de belirtti.

Rus lider, Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik "Oreşnik" füzesinden de bahsetti.

Putin, "Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım" ifadelerini kullandı.

Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu - 3

İSTANBUL ANLAŞMALARINI ŞART KOŞTU

"Ukrayna sorununa ilişkin görüşmeler için ön koşul yok diyen" Vladimir Putin, "Ancak görüşmeler İstanbul Anlaşmaları ve cephedeki gerçekler temel alınarak yapılmalıdır. Biz yalnızca meşru otoritelerle anlaşma imzalarız, bu da Ukrayna'daki parlamentodur" diye ekledi.

GOOGLE VE YOUTUBE'A UYARI

Öte yandan Putin, Google ve Youtube'un Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin soruları yanıtladı.

İki mecranın da Rus yasalarını uygulaması gerektiğini söyledi. Youtube'u Rusya'da indirme hızını düşürmekle suçladı.

Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu - 4

"RUSYA, SURİYE'DE YENİLMEDİ"

Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile görüşmeyi planladığını açıkladı.

"Suriye'de kaçırılan Amerikalı muhabiri Esad'a sorcacağım" diye ekledi.

Putin, şöyle konuştu: "Rusya, Suriye'de yenilmedi. Suriye'de hedeflerimize ulaştık. Rusya, Suriye'den 4 bin İranlı savaşçıyı tahliye etti. Suriye'deki tüm gruplarla ilişkilerimiz var."

Halep'e 350 muhalif savaşçının girdiğini, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birliklerin ise savaşmadan geri çekildiğini söyledi.

Suriye'deki Rus askeri üslerini korumak konusunda düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Putin, "Müttefiklerimize üslerimizi insani amaçlarla kullanabileceklerini söyledik. Aynı şey Suriye'deki deniz üssü için de geçerli" diye ekledi.

Rusya'nın Şam'daki yeni yönetime Rus askerî tesislerine ilişkin önerilerde bulunduğunu bildirdi.

Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu - 5

"SURİYE'DE KÂRLI ÇIKAN İSRAİL OLDU"

Suriye'de yaşananlardan esas kârlı çıkanın İsrail olduğuna dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı, şöyle konuştu: "Rusya, İsrail topraklarının ele geçirilmesini kınıyor. İsrail'in Suriye'den çıkacağını umuyoruz ancak şu anda Suriye'ye daha gazla asker gönderiyorlar." 

Putin, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Umarım Türkiye ve Kürt gruplar arasında olaylar alevlenmez. Bu Türkiye için ciddi bir problem, Kürt sorununun çözülmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk ve Suriye dahil ülkelerin toprak bütünlüğünden yanayız."

Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu - 6

TRUMP'LA GÖRÜŞMEYE HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump'la 4 yıldan fazla süredir konuşmadığını söyleyen Putin, ne zaman görüşeceklerini bilmediğini ancak Trump'la görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Trump'la görüşme öncesinde Rusya'nın zayıf konumda olup olmayacağı sorulan Putin, "Güçleniyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Rus lider, tüm NATO ülkelerinin fiili olarak Rusya'ya karşı savaştığını ifade etti.

Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu - 7

ÇİN İLE "GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE" İLİŞKİ

Rus general Igor Kirillov, önceki gün Ukrayna'nın düzenlediği suikast ile öldürülmüştü.

Putin buna ilişkin, Kiev rejimi, "Rus vatandaşlarına karşı terör eylemi gerçekleştirmiştir" dedi. 

En merak edilen konulardan bir diğeri Çin ile işbiliriğiydi.

Rusya ve Çin'in ilişkilerinin görülmemiş seviyeye ulaştığını dile getirdi. İki ülkenin uluslararası arenada eylemler koordine ettiğini ve bunu yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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