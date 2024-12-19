Putin 2024 yılını değerlendirdi: Esad'la görüşmeyi planlıyorum, Suriye'de kârlı çıkan İsrail oldu

"RUSYA, SURİYE'DE YENİLMEDİ"

Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile görüşmeyi planladığını açıkladı.

"Suriye'de kaçırılan Amerikalı muhabiri Esad'a sorcacağım" diye ekledi.

Putin, şöyle konuştu: "Rusya, Suriye'de yenilmedi. Suriye'de hedeflerimize ulaştık. Rusya, Suriye'den 4 bin İranlı savaşçıyı tahliye etti. Suriye'deki tüm gruplarla ilişkilerimiz var."

Halep'e 350 muhalif savaşçının girdiğini, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birliklerin ise savaşmadan geri çekildiğini söyledi.

Suriye'deki Rus askeri üslerini korumak konusunda düşünmek zorunda olduklarını söyleyen Putin, "Müttefiklerimize üslerimizi insani amaçlarla kullanabileceklerini söyledik. Aynı şey Suriye'deki deniz üssü için de geçerli" diye ekledi.

Rusya'nın Şam'daki yeni yönetime Rus askerî tesislerine ilişkin önerilerde bulunduğunu bildirdi.