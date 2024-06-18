Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidiyor: Birbirleri için ne yapabilirler?

KUZEY KORE, RUSYA'YA NE SUNABİLİR?

Kuzey Kore, dünyadaki en yoksul toplumlardan biri ancak Putin ile Kim Jong-un arasında gelişen dostluğu kolaylaştıran bir ürüne sahip: askeri donanım.

Dokuz ay önce Vladivostok'ta buluştuklarında liderlerin , Rusya'nın Ukrayna'da kullanılacak mühimmat ve silahlar karşılığında Kuzey Kore'nin uzay programına yardımcı olacak teknolojik bilgi birikimini paylaşmasını sağlayacak bir anlaşma üzerinde anlaştıkları bildirildi.