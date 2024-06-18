Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidiyor: Birbirleri için ne yapabilirler?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün 24 yıl aranın ardından Kuzey Kore'ye gidiyor. Putin, en son başkanlığının ilk yılı olan Temmuz 2000'de Pyongyang'ı ziyaret etmişti. Peki 24 yılın ardından planlanan bu gezinin askeri, ekonomik, kültürel nedenleri neler? İki ülke birbiri için ne yapabilir? İşte Putin'in uzun zamandır beklenen Kuzey Kore ziyareti ve iki ülkenin ilişkileri hakkında bilinen her şey...
PUTIN, KUZEY KORE'YE GİDİYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 18-19 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret edecek.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz eylül ayında Rusya'nın Uzak Doğu bölgesine yaptığı bir ziyaret sırasında Putin'i davet etmişti.
Putin, başkanlığının ilk yılı olan Temmuz 2000'den bu yana Pyongyang'ı ziyaret etmemişti.
Putin'in planlanan Pyongyang ziyareti iki izole ülke arasında derinleşen ilişkinin sinyalini veriyor.