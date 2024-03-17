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Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı

Rusya'da sandık çıkış anketine göre Vladimir Putin, yüzde 87'nin üzerinde oy oranıyla yeniden devlet başkanı seçildi. 71 yaşında Rusya lideri altı yıl daha ülkeyi yönetecek. 1999'dan bu yana siyaset sahnesinde olan Putin'in devlet başkanlığında beşinci dönemi olacak. Putin, ikinci döneminin ardından bir dönem başbakanlık yapmıştı. Putin'in 2020'deki anayasa değişikliğiyle 2030'da da aday olması mümkün.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 1

Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre, Rusya Federasyonu’nda üç gün süren devlet başkanlığı seçimi, ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesinde Moskova saati ile 21.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

DÜNYA HABERLERİ

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 2

Ülke genelinde 80’den fazla bölgede gerçekleştirilen seçimler, hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapıldı.

Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil toplam 29 bölgede gerçekleştirildi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 3

Katılım oranının yüzde 74'ün üzerinde olduğu seçimleri sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8’ini alan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin kazandı.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 4

Fom şirketinin sandık çıkış anketine göre, Komünist Parti’den Nikolay Haritonov yüzde 4,7, Yeni İnsanlar Partisi’nden Vladislav Davankov yüzde 3,6, Liberal Demokrat Parti’den Leonid Slutskiy yüzde 2,5 oy aldı. Yüzde 1,4 oy ise geçersiz sayıldı.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 5

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 6

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday olmuştu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini almıştı.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 7

Putin'in 2020'deki anayasa değişikliğiyle 2030'da da aday olması mümkün.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 8

İLK TEPKİ ZELENSKİ'DEN

Seçim sonucuna ilk tepki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den geldi. Zelenski, seçimlerin meşruiyetinin olmadığını söyledi. "Putin sonsuza kadar yönetmek istiyor" dedi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 9

BEYAZ SARAY: SEÇİMİN ÖZGÜR VE ADİL OLMADĞIĞI AÇIK

Beyaz Saray da, "Putin'in siyasi rakiplerini nasıl hapse attığı ya da seçime sokmadığı göz önüne alındığında seçimin özgür ve adil olmadığı açık" açıklaması yaptı.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 10

RUS MUHALİFLER SANDIKLARA AKIN ETTİ

Rusya'da başkanlık seçimlerinin son gününe, geçen ay hapiste şüpheli bir şekilde ölen muhalif Aleksey Navalni'nin destekçilerinin eylem çağrısı damga vurdu. Bugün hem Rusya'da hem Rusya'nın diplomatik temsilciliklerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Navalni'nin eşi de Berlin'de oy vermek için kuyruğa girdi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 11

Navalnaya, Rus muhaliflerden seçimin son günü, öğlen, kitleler halinde sandığa gitmelerini istemişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı diğer adaylardan birine oy vermeleri ya da geçersiz oy kullanmaları çağrısı yapmıştı.

Öğleden sonra sandıklardaki yoğunluğun arttığı özellikle gençlerin sayısında artış gözlendiği bildirildi. Kuyruktakilerin sayısı bazı yerlerde yüzleri, bazı yerlerde binleri buluyordu.

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 12
Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 13

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN RUSLAR SANDIK BAŞINDA

Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Rusların yoğun ilgi gösterdiği seçim nedeniyle İstanbul ve Antalya’daki oy verme merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Yüzlerce kişi oy vermek için saatlerce kuyrukta bekledi.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE SEÇİM KUYRUĞU

Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı - 14
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