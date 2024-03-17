Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı
Rusya'da sandık çıkış anketine göre Vladimir Putin, yüzde 87'nin üzerinde oy oranıyla yeniden devlet başkanı seçildi. 71 yaşında Rusya lideri altı yıl daha ülkeyi yönetecek. 1999'dan bu yana siyaset sahnesinde olan Putin'in devlet başkanlığında beşinci dönemi olacak. Putin, ikinci döneminin ardından bir dönem başbakanlık yapmıştı. Putin'in 2020'deki anayasa değişikliğiyle 2030'da da aday olması mümkün.
Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre, Rusya Federasyonu’nda üç gün süren devlet başkanlığı seçimi, ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesinde Moskova saati ile 21.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.