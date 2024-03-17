Putin 5. kez devlet başkanı: Sandık çıkış anketine göre yüzde 87 ile kazandı

BEYAZ SARAY: SEÇİMİN ÖZGÜR VE ADİL OLMADĞIĞI AÇIK

Beyaz Saray da, "Putin'in siyasi rakiplerini nasıl hapse attığı ya da seçime sokmadığı göz önüne alındığında seçimin özgür ve adil olmadığı açık" açıklaması yaptı.