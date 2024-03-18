Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı

NAVALNİ TAKASINI KABUL ETMİŞ

Putin'in gündeminde geçen ay hapishanede hayatını kaybeden Aleksey Navalni'nin ölümü de vardı.



Putin, "Navalni'nin ölümünden birkaç gün önce kendisinin Batı'daki tutuklularla takas fikri olduğu söylendi. Navalni takasını kabul etmiştim. Ancak tek şartım vardı. O da Navalni'nin bir daha Rusya'ya dönmemesi gerektiğiydi." dedi.