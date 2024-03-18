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Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı

Rusya'da sandık çıkış anketine göre Vladimir Putin, yüzde 87'nin üzerinde oy oranıyla yeniden devlet başkanı seçildi. 71 yaşında Rusya lideri altı yıl daha ülkeyi yönetecek. 1999'dan bu yana siyaset sahnesinde olan Putin'in devlet başkanlığında beşinci dönemi olacak. Putin zafer konuşmasında Ukrayna savaşından muhalif isim Aleksey Navalni'nin ölümüne kadar birçok mesaj verdi. Putin, "Ukrayna'daki NATO varlığı dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirebilir" dedi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 1

Rusya'da seçimin galibi rekor oyla Vladimir Putin oldu. Putin, oyların yüzde 87'sinden fazlasını alarak Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana en yüksek oy oranına sahip olan lider oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 2

Seçime katılım oranı ise yüzde 74,22 olarak açıklandı. 2018'deki seçimde bu oran yüzde 67,5'ti.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 3

5. seçim zaferinin ardından kameralar karşısına geçen Putin, "Rusya şimdi daha güçlü ve etkili olacak." dedi.

Putin, "Yüksek katılım oranının içinde bulunduğumuz durumla ilgisi var. Halkımızın çıkarları ve iyi bir gelecek inşa etmek için kelimenin tam anlamıyla silahlarla savaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 4

Rusya Devlet Başkanı zafer konuşmasında Ukrayna'ya Batı desteğine vurgu yaptı.
NATO kuvvetlerinin Ukrayna'da olduğunu iddia eden Putin, bunun dünyayı üçüncü dünya savaşının eşiğine getirebileceğini öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'daki savaşta her gün ilerleme sağlandığını da aktardı. Sahada durumun Rusya'nın inisiyatifinde olduğunu belirtti.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 5

Putin, Fransa'nın Olimpiyat oyunlarını sürecini kapsayan ateşkes önerisini değerlendirdi. "Görüşmeye hazırız" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın cephedeki çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 6

NAVALNİ TAKASINI KABUL ETMİŞ

Putin'in gündeminde geçen ay hapishanede hayatını kaybeden Aleksey Navalni'nin ölümü de vardı. 

Putin, "Navalni'nin ölümünden birkaç gün önce kendisinin Batı'daki tutuklularla takas fikri olduğu söylendi. Navalni takasını kabul etmiştim. Ancak tek şartım vardı. O da Navalni'nin bir daha Rusya'ya dönmemesi gerektiğiydi." dedi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 7

Fom şirketinin sandık çıkış anketine göre, Komünist Parti’den Nikolay Haritonov yüzde 4,7, Yeni İnsanlar Partisi’nden Vladislav Davankov yüzde 3,6, Liberal Demokrat Parti’den Leonid Slutskiy yüzde 2,5 oy aldı. Yüzde 1,4 oy ise geçersiz sayıldı.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 8

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'da, 2022'de ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde de devlet başkanı seçimi için sandık başına gidildi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 9

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday olmuştu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini almıştı.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 10

Putin'in 2020'deki anayasa değişikliğiyle 2030'da da aday olması mümkün.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 11

İLK TEPKİ ZELENSKİ'DEN

Seçim sonucuna ilk tepki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den geldi. Zelenski, seçimlerin meşruiyetinin olmadığını söyledi. "Putin sonsuza kadar yönetmek istiyor" dedi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 12

BEYAZ SARAY: SEÇİMİN ÖZGÜR VE ADİL OLMADIĞI AÇIK

Beyaz Saray da, "Putin'in siyasi rakiplerini nasıl hapse attığı ya da seçime sokmadığı göz önüne alındığında seçimin özgür ve adil olmadığı açık" açıklaması yaptı.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 13

RUS MUHALİFLER SANDIKLARA AKIN ETTİ

Rusya'da başkanlık seçimlerinin son gününe, geçen ay hapiste şüpheli bir şekilde ölen muhalif Aleksey Navalni'nin destekçilerinin eylem çağrısı damga vurdu. Bugün hem Rusya'da hem Rusya'nın diplomatik temsilciliklerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Navalni'nin eşi de Berlin'de oy vermek için kuyruğa girdi.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 14

Navalnaya, Rus muhaliflerden seçimin son günü, öğlen, kitleler halinde sandığa gitmelerini istemişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı diğer adaylardan birine oy vermeleri ya da geçersiz oy kullanmaları çağrısı yapmıştı.

Öğleden sonra sandıklardaki yoğunluğun arttığı özellikle gençlerin sayısında artış gözlendiği bildirildi. Kuyruktakilerin sayısı bazı yerlerde yüzleri, bazı yerlerde binleri buluyordu.

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 15
Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 16

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN RUSLAR SANDIK BAŞINDA

Türkiye’de yaşayan Rus vatandaşları, ülkelerindeki devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Rusların yoğun ilgi gösterdiği seçim nedeniyle İstanbul ve Antalya’daki oy verme merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Yüzlerce kişi oy vermek için saatlerce kuyrukta bekledi.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE SEÇİM KUYRUĞU

Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı - 17
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