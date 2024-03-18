Putin 5. kez devlet başkanı: Zafer konuşmasında 3. Dünya Savaşı uyarısı
Rusya'da sandık çıkış anketine göre Vladimir Putin, yüzde 87'nin üzerinde oy oranıyla yeniden devlet başkanı seçildi. 71 yaşında Rusya lideri altı yıl daha ülkeyi yönetecek. 1999'dan bu yana siyaset sahnesinde olan Putin'in devlet başkanlığında beşinci dönemi olacak. Putin zafer konuşmasında Ukrayna savaşından muhalif isim Aleksey Navalni'nin ölümüne kadar birçok mesaj verdi. Putin, "Ukrayna'daki NATO varlığı dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getirebilir" dedi.
Rusya'da seçimin galibi rekor oyla Vladimir Putin oldu. Putin, oyların yüzde 87'sinden fazlasını alarak Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana en yüksek oy oranına sahip olan lider oldu.