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Putin 600 metreden hedefleri vurdu

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SVÇ-308’in başına geçen Putin, 600 metreden yaptığı 5 atışla tüm hedefleri vurdu.

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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da katıldığı silahlı kuvvetler töreninde, keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden 5 el atış yaparak hedefi vurdu.

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    Moskova'nın Kubinka bölgesindeki Patriot Parkı’nda askeri mühimmat ve silahların bulunduğu bölümü gezen Putin, keskin nişancı tüfeği ile atış talimi yaptı.

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    SVÇ-308 model keskin nişancı tüfeği ile 600 metreden 5 kez atış yapan Rusya Devlet Başkanı, tüm hedefleri vurdu.

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