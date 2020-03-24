Putin, Corona virüs hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Corona virüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti.
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DHA 24.03.2020 - 20:11
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Corona virüs hastalarının bulunduğu başkent Moskova’da yer alan Kommunarka bölgesindeki hastaneyi ziyaret etti.
Putin’in hastanedeki personelin iyi koordine edilmiş kaliteli çalışmalarına dikkat çektiği belirtildi.
Ayrıca Putin’in iyileşen kişileri tamamen farklı bir hayatın beklediğini belirterek "Personeli çalışırken gördüm, hepsi görevinin başında. Ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını biliyorlar. Her şeye sahipler, ekipman ve araçlarını etkili bir şekilde kullanıyorlar” ifadelerini kullandığı bildirildi.
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