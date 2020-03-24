Putin, Corona virüs hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti

Ayrıca Putin’in iyileşen kişileri tamamen farklı bir hayatın beklediğini belirterek "Personeli çalışırken gördüm, hepsi görevinin başında. Ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını biliyorlar. Her şeye sahipler, ekipman ve araçlarını etkili bir şekilde kullanıyorlar” ifadelerini kullandığı bildirildi.