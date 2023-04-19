Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi

Youssef, bunun bir yara olmama ihtimalinin de olduğunu, yaşlı insanların derilerinde benzer deformasyonlar oluşabileceğini de sözlerine ekledi.

Putin'in yüzünde plastik cerrahi uygulaması olabileceğini söyleyen Youssef, boynunda böyle bir görüntü olmadığını da söyledi.