Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi

Rusya-Ukrayna savaşı bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, Rusya lideri Putin'in sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar da devam ediyor.
Moskova'da Ortodoks Paskalya'sı için bir katefeade düzenlenen törene katılan Putin, elinde bir mum ile verdiği poz ile dikkatleri tekrar üzerine çekti.
Bu görüntü yakından incelendiğinde Putin'in boynunda "Z" harfine benzer bir yara izi görülüyor.
ABD istihbarat raporlarındaki sızıntılar sonrası Putin'in kanser tedavisi gördüğü iddiasının ardından gelen bu görüntü, dünya basınında ilgi çekti.
Geçtiğimiz günlerde bir basın kuruluşunun yaptığı araştırmada; tiroit kanseri konusunda uzman olan bir doktorun sık sık Putin ile bir araya geldiği iddia edilmişti.
Belgelerde, Cerrah Yevgeny Selivanov'un 166 gün içerisinde 35 kez Moskova'daki hastaneye gittiği bilgisi yer alıyor.
Ukrayna medyası da bu görüntüler ilgili haberler yaparken Putin'in yara izi; Ukrayna'nın işgalinde kullanılan zırhlı araçlarda yer alan "Z" sembolüne benzetildi.
Buna benzer bir iz ilk olarak 2020 yılının Aralık ayında fark edilmişti.
Konuya ilişkin DailyMail'e değerlendirme yapan plastik cerrahı Amjad Al Yousef, teorik olarak bu tarz bir yaranın; entübe edilen hastalarda görülebileceğini söyledi.
Youssef, bunun bir yara olmama ihtimalinin de olduğunu, yaşlı insanların derilerinde benzer deformasyonlar oluşabileceğini de sözlerine ekledi.
Putin'in yüzünde plastik cerrahi uygulaması olabileceğini söyleyen Youssef, boynunda böyle bir görüntü olmadığını da söyledi.