Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kanser olduğu iddiası son zamanlarda dünya basınında sıklıkla yer almaya başlarken, Rusya liderinin son görüntüsü iddiaları tekrar gündeme getirdi. Ortodoks Paskalya töreni için Moskova'daki törene katılan Putin'in boynundaki iz, Putin'in tiroit kanseri nedeniyle bıçak altına yattığı yönünde yorumlandı.

Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 1

Rusya-Ukrayna savaşı bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, Rusya lideri Putin'in sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar da devam ediyor.

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Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 2

Moskova'da Ortodoks Paskalya'sı için bir katefeade düzenlenen törene katılan Putin, elinde bir mum ile verdiği poz ile dikkatleri tekrar üzerine çekti.

Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 3

Bu görüntü yakından incelendiğinde Putin'in boynunda "Z" harfine benzer bir yara izi görülüyor. 

ABD istihbarat raporlarındaki sızıntılar sonrası Putin'in kanser  tedavisi gördüğü iddiasının ardından gelen bu görüntü, dünya basınında ilgi çekti.

Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 4

Geçtiğimiz günlerde bir basın kuruluşunun yaptığı araştırmada; tiroit kanseri konusunda uzman olan bir doktorun sık sık Putin ile bir araya geldiği iddia edilmişti.

Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 5

Belgelerde, Cerrah Yevgeny Selivanov'un 166 gün içerisinde 35 kez Moskova'daki hastaneye gittiği bilgisi yer alıyor.

Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 6

Ukrayna medyası da bu görüntüler ilgili haberler yaparken Putin'in yara izi; Ukrayna'nın işgalinde kullanılan zırhlı araçlarda yer alan "Z" sembolüne benzetildi.

Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 7
Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 8

Buna benzer bir iz ilk olarak 2020 yılının Aralık ayında fark edilmişti.

Konuya ilişkin DailyMail'e değerlendirme yapan plastik cerrahı Amjad Al Yousef, teorik olarak bu tarz bir yaranın; entübe edilen hastalarda görülebileceğini söyledi. 

Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 9

Youssef, bunun bir yara olmama ihtimalinin de olduğunu, yaşlı insanların derilerinde benzer deformasyonlar oluşabileceğini de sözlerine ekledi. 

Putin'in yüzünde plastik cerrahi uygulaması olabileceğini söyleyen Youssef, boynunda böyle bir görüntü olmadığını da söyledi. 

Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 10
Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 11
Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 12
Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 13
Putin kanser mi oldu?: Boğazındaki iz dedikoduları tekrar alevlendirdi - 14
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