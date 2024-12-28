Putin, Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağı için Aliyev'den özür diledi

PUTİN'DEN ÖZÜR

Olay Rus hava sahasında gerçekleştiği için Putin özür diledi.

Putin, uçak Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken Ukrayna İHA'larının Rusya'ya saldırdığını, uçağın inişi sırasında Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

Aliyev de Putin'e, "Yolcu uçağı Rus hava sahasında dış fiziki ve teknik müdahaleye maruz kaldı, kontrolü tamamen kaybetti ve Aktau'ya yönlendirildi" dedi.