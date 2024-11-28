Putin, "kirli bomba" mesajı verdi, orduyu anlattı: Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları Allah'tan yardım istiyor

Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının kullanımına yanıt olarak Ukrayna'ya karşı nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeyi test ettiklerine dikkati çeken Putin, "Bu füze çok derinlerde bulunan ve korunan unsurları bile vuruyor. Birkaç füzenin aynı anda kullanılması nükleer silah etkisi yaratabiliyor" ifadelerini kullandı.

Oreşnik füzesini savaş koşullarında kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Şu anda, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna topraklarında imha edilecek hedefleri belirliyor. ​​​​​Bunlar askeri unsurlar, savunma sanayisi işletmeleri veya Kiev'deki karar alma merkezleri olabilir" diye konuştu.