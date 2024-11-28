Putin, "kirli bomba" mesajı verdi, orduyu anlattı: Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları Allah'tan yardım istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarını Rus topraklarına karşı kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya katılması anlamına geleceği konusunda uyardı. Putin ayrıca Ukrayna'nın nükleer silah üretmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirterek, "Ama bir çeşit kirli bomba yapabilirler" dedi. Rus lider, orduda ise çeşitli milletlerden askerler olduğunu belirterek, "Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları ise Allah'tan yardım istiyor ama herkes birlikte savaşıyor. Kimse onları durduramaz" diye konuştu.

Putin, "kirli bomba" mesajı verdi, orduyu anlattı: Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları Allah'tan yardım istiyor - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'nin dar formatındaki toplantısında konuştu.

Putin, Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, dün gece Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

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Putin, "kirli bomba" mesajı verdi, orduyu anlattı: Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları Allah'tan yardım istiyor - 2

Batılı ülkelerin kasım başında Ukrayna'ya Rus topraklarına, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla saldırı düzenlemesine izin verdiğine işaret eden Putin, Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine yönelik Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleri ve İngiltere üretimi "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) uzun menzilli seyir füzeleri ile saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.

Putin, ATACMS ve "Storm Shadow" füzelerinin Rus topraklarına yönelik kullanımının, söz konusu ülkelerin silahlı çatışmaya katılması anlamına geleceği konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını belirtti.

Rus lider, "Çünkü bu silahların, NATO uzmanlarının desteği olmadan kullanımı imkansız" dedi.

Putin, "kirli bomba" mesajı verdi, orduyu anlattı: Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları Allah'tan yardım istiyor - 3

ATACMS'nin muadilinin Rus "İskender" füze sistemi olduğunu kaydeden Putin, "Yeni Amerikan kısa menzilli balistik PrSM (Hassas Vuruş Füzesi) de özellikleri açısından Rusya'daki muadillerinden üstün değil" diye konuştu.

Putin, şunları ekledi: "İngiliz Storm Shadow, Fransız SCALP ve Alman Taurus füzelerinin Rusya'daki muadili ise X-101 hava füzesi. Bu füze de benzer güce sahip ancak menzil açısından Avrupa yapımı sistemlerini önemli ölçüde geçiyor." 

Putin, "kirli bomba" mesajı verdi, orduyu anlattı: Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları Allah'tan yardım istiyor - 4

Rusya'nın uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr", hipersonik "Kinjal" ve "Tsirkon" füze sistemlerine sahip olduğunu dile getiren Putin, bunların dünyada benzerinin olmadığını ve üretimini da artırdıklarını vurguladı.

Putin, bu silahların son iki günde ATACMS füzeleriyle Rus topaklarına düzenlenen saldırılara karşılık olarak Ukrayna'da kullanıldığını belirtti.

Rusya lideri, şöyle konuştu: "Toplam 100 farklı füze çeşidi ve 466 İHA kullanıldı. Dün gece de 90 füze ve 100 İHA ile saldırı düzenledik. 17 hedef vuruldu. Bunlar, askeri unsurlar, savunma sanayisi unsurları ve bunları destekleyen unsurlar. Bu saldırıları, Amerikan ATACMS füzeleriyle Rus topraklarına yönelik devam eden saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirdik. Buna her zaman cevap vereceğiz." 

Putin, "kirli bomba" mesajı verdi, orduyu anlattı: Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları Allah'tan yardım istiyor - 5

Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının  kullanımına yanıt olarak Ukrayna'ya karşı nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzeyi test ettiklerine dikkati çeken Putin, "Bu füze çok derinlerde bulunan ve korunan unsurları bile vuruyor. Birkaç füzenin aynı anda kullanılması nükleer silah etkisi yaratabiliyor" ifadelerini kullandı.

Oreşnik füzesini savaş koşullarında kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Şu anda, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna topraklarında imha edilecek hedefleri belirliyor. ​​​​​Bunlar askeri unsurlar, savunma sanayisi işletmeleri veya Kiev'deki karar alma merkezleri olabilir" diye konuştu.

Putin, "kirli bomba" mesajı verdi, orduyu anlattı: Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları Allah'tan yardım istiyor - 6

Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer silah edinme yönündeki her türlü girişimini önleyeceğini ve eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse elindeki tüm silahları Ukrayna'ya karşı kullanacağını söyledi.

Putin, "Ukrayna'nın nükleer silah üretmesi neredeyse imkansız ama bir çeşit "kirli bomba" yapabilirler" dedi.

Rus askerlerin çatışmalara devam ettiğini dile getiren Putin, "Ordumuzda çeşitli milletlerden askerler var. Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları ise Allah'tan yardım istiyor ama herkes birlikte savaşıyor. Kimse onları durduramaz" diye konuştu.

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