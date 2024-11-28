Putin, "kirli bomba" mesajı verdi, orduyu anlattı: Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları Allah'tan yardım istiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarını Rus topraklarına karşı kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya katılması anlamına geleceği konusunda uyardı. Putin ayrıca Ukrayna'nın nükleer silah üretmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirterek, "Ama bir çeşit kirli bomba yapabilirler" dedi. Rus lider, orduda ise çeşitli milletlerden askerler olduğunu belirterek, "Bazıları istavroz çıkarıyor, bazıları ise Allah'tan yardım istiyor ama herkes birlikte savaşıyor. Kimse onları durduramaz" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'nin dar formatındaki toplantısında konuştu.
Putin, Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanımına cevaben, dün gece Ukrayna'nın askeri unsurlarına 90 füze ve 100 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini belirtti.