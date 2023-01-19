Putin, neden Rus birliklerini sürekli Ukrayna'nın Bakhmut kentine yolluyor? Bakhmut'un Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki önemi ne?

UKRAYNA 8 YIL BOYUNCA BU BÖLGEDE SAVUNMA HAZIRLADI

“Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas, Ukrayna güçlerinin 2014'ten beri Rus destekli ayrılıkçılarla savaştığı yer. Kiev'in burada çok sayıda takviye savunma hattı hazırlamak için sekiz yılı oldu. Savaşta düşmanın en güçlü ve en hazırlıklı olduğu bölgelere saldırmak genellikle tavsiye edilmez. Ancak, Putin'in Ukrayna işgalinin birinci yıl dönümünden önce Rus halkının kayıplarına layık olarak gösterebileceği bir şeye ihtiyacı var. Soledar ve Bakhmut bu fikre uyuyor. Buradaki deneyimli Ukrayna birliklerini zayıflatmak daha sonra onun ilerleyişini kolaylaştırabilir" dedi.