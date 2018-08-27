Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftasonunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde geçirdi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftasonu tatili için Sibirya'nın Tuva bölgesini seçti.
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Putin'e ziyaretinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov eşlik etti.
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Putin'in Tuva ziyaretinin fotoğrafları Kremlin tarafından servis edildi.
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Rus lider geçen yıl ağustos ayında da bölgeye gitmiş, balık tutmuş ve avlanmıştı.
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