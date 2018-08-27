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Putin tatil için Sibirya'yı seçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftasonunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde geçirdi.

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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftasonu tatili için Sibirya'nın Tuva bölgesini seçti.
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    Putin'e ziyaretinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov eşlik etti.
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    Putin'in Tuva ziyaretinin fotoğrafları Kremlin tarafından servis edildi.
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    Rus lider geçen yıl ağustos ayında da bölgeye gitmiş, balık tutmuş ve avlanmıştı.
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