Putin ve Kabaeva 'Çar ve Çariçe' gibi yaşıyor: Sarayın içinden fotoğraflar ilk kez yayınlandı

“Konutta, Putin ve Kabaeva’nın çocukları sürekli olarak bulunuyor. 2020 ve 2021 yazlarında, eski helikopter pistlerinin bulunduğu yere küçük bir karting pisti kuruldu. Konutun hemen yanında, 2016-2020 yılları arasında ormanın derinliklerine sarı ve mavi renklerde büyük bir çocuk oyun alanı inşa edildi. Putin göl kenarındaki sığınağına gitmek için 'kişisel zırhlı trenini' kullanıyor."Bu nedenle konutunun yakınına gizli ve korumalı bir istasyon inşa edildi.”