Putin ve Kabaeva 'Çar ve Çariçe' gibi yaşıyor: Sarayın içinden fotoğraflar ilk kez yayınlandı

Agentstvo olarak da bilinen Rus bağımsız medya kuruluşu Proekt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yolsuzluklarını ifşa ettiğini öne sürdüğü Iron Masks (Demir Maskeler) adlı bir araştırma dosyası hazırladı. Proekt, Putin'in sevglisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva'ya ait lüks malikanenin fotoğraflarını paylaştı.
Proekt, Putin ve Kabaeva’nın çocukları reşit olmadığından onların sayıları ve cinsiyetleri hakkında bilgi vermedi, ancak daha önce de 70 yaşındaki Putin ile 39 yaşındaki Kabaeva'nın birkaç çocukları olduğuna dair söylentiler çıkmıştı.
Putin ve sevgilisi tarafından elde edildiği iddia edilen servet ve mülk imparatorluğu hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Fakat Proekt çiftin servetinin düşünüldüğünden de çok büyük olduğunu öne sürdü.
Habere göre, Putin ve Kabaeva’nın en önemli evlerinden biri,seçkin FSO güvenlik servisi tarafından korunan Valdai konutu oluşturuyor. Haber kuruluşu tarafından paylaşılan yeni fotoğrafları Putin'in gizlendiği evin içini ilk kez gösterdi.
Bununla birlikte, habere göre Valdai'deki 'Çarlık konutu', 2000’li yılların başında Putin'in 'iktidara gelmesinden hemen sonra' inşa edilmeye başlandı. Putint, buranın 'St Petersburg gibi', yani Rus çarlarının sarayı gibi gösterişli olmasını talep etti.
Proekt, "2013 yılında Putin, eski first lady Lyudmila'dan resmen boşandı ama Valdai'yi sevmekten asla vazgeçmedi. Kabaeva’yı buraya getirdi. Daha sonra Kabaeva ve çocukları için yeni bir ahşap konak inşa etti. Bu ev 'altın' evden yaklaşık 800 metre uzaklıkta yer alıyor. Kabaeva’nın yaşadığı için evin inşasına 2020 yılında başlandı.2021 yılında Kabaeva'nın evinin yakınına bir tekne iskelesi inşa edildi.
Buradan bir tekneyle küçük bir kanaldan geçilerek 28 hektarlık bir alana yayılmış devasa, klasik bir saray parkına ulaşılabiliyor. Bu topraklar bir zamanlar milli parkı restore etmek için kozalaklı ağaç fidelerinin yetiştirildiği bir ağaç fidanlığının yeriydi.” denildi.
Haberde, ayrıca Putin ve Kabaeva'nın evlerine yaklaşık aynı mesafede solaryum, kriyo odası, 25 metrelik yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj banyoları, kozmetoloji ve diş hekimliği alanlarından oluşan devasa bir spa kompleksi bulunduğu iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Konutta, Putin ve Kabaeva’nın çocukları sürekli olarak bulunuyor. 2020 ve 2021 yazlarında, eski helikopter pistlerinin bulunduğu yere küçük bir karting pisti kuruldu. Konutun hemen yanında, 2016-2020 yılları arasında ormanın derinliklerine sarı ve mavi renklerde büyük bir çocuk oyun alanı inşa edildi. Putin göl kenarındaki sığınağına gitmek için 'kişisel zırhlı trenini' kullanıyor."Bu nedenle konutunun yakınına gizli ve korumalı bir istasyon inşa edildi.”
Proekt ayrıca paylaştığı uydu görüntülerinin konutları ve yakındaki istasyonu gösterdiği iddia edildi. Haber de Putin için benzer özel istasyonların Soçi'deki konutunda ve Moskova yakınlarındaki Novo-Ogaryovo'da da inşa edildiği belirtildi.
Diğer taraftan haber, Kabaeva'nın her türlü ihtiyacıyla ilgilenen ve bazıları Putin'in yandaşları ve oligarklara ait şirketlerde büyük meblağlar kazanan akrabaları olan bir 'refakatçi' maiyetine sahip olduğunu ortaya konularak şunlar aktarıldı:
"Putin'in yandaşları, Alina Kabaeva ve çocukları için kraliyet hayatı sağlarken, gizli servisler bu ailenin varlığını ülkenin geri kalanından gizledi.”
Proekt, ayrıca Putin ve yakın çevresinin, Güney Kıbrıs’ta bulunan “Emira Consultants” şirketi üzerinden çeşitli ticaret ve gayrı menkul alımları gerçekleştirdiklerini iddia etti.
Proekt, bu şirketin Vladislav Kopilof isimli bir Rus’a ait göründüğünü ancak Putin ve kendisine yakın iş çevreleri tarafında paravan şirket şeklinde kullanıldığını iddia ederken, Putin’in Kabaeva’ya söz konusu şirket üzerinden ödenen parayla Moskova’da ev ve apartman daireleri aldığını öne sürdü.
Öte yandan, Putin’in kendisinden 31 yaş küçük Kabaeva ile evleneceği iddiası geçen yıl Rus basınının gündemindeydi. Putin'in bir röportaj sırasından artık evlenmesi gerektiğini ağzından kaçırması, Rusya lideri ile Kabaeva'nın gizli bir şekilde evleneceği iddialarını güçlendirmişti.
Lyudmila Putina ile 1983 yılında evlenen ve 2014 yılında boşanan Putin’in bu evlilikten Katerina ve Maria adlarında iki kızı bulunuyor. Özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren Rusya liderinin 30’lu yaşlarında olduğu bilinen kızları da göz önüne çıkmıyor.
Özbekistan doğumlu 35 yaşındaki Alina Kabaeva'nın babası Müslüman bir Tatar. 2000 Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanmasından sonra Kabaeva ve Putin'in arasındaki ilişkinin arkadaşlıktan öteye geçtiği iddia edilmişti.