Putin ve Macron’un görüştüğü uzun masanın nedeni belli oldu

'DNA'SINA EL KOYMALARINI KABUL EDEMEDİK'

Kaynak, "Bunun o uzun masa anlamına geldiğini çok iyi biliyorduk” derken, “Cumhurbaşkanının DNA'sına el koymalarını kabul edemedik” ifadelerini kullandı.

İkinci kaynak ise, Cumhurbaşkanının Rus PCR testine girmeyi reddettiğini doğrularken, Macron’un ayrılmadan önce bir Fransız PCR testi ve kendi doktoru tarafından bir antijen testi yaptırdığını sözlerine ekledi.