Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, nükleer santral inşasının hayata geçirilmesi konusunu gündeme getirdi. Putin de iki ülke arasında imzalanacak stratejik anlaşmanın ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi. İkili işbirliği önündeki olası tüm engellerin ortadan kaldırıldığı belirtilerek liderlerin anlaşmaları hayata geçirme konusunda kararlı oldukları ifade edildi.

Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler? - 1

"İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşan Pezeşkiyan, İran ile Rusya arasındaki ikili ve bölgesel ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

DÜNYA HABERLERİ

Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler? - 2

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANACAK

Uzun yıllar üzerinde çalışılan Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması'nın bugün imzalanacağını belirten Pezeşkiyan, "Bu plan çerçevesinde, Rusya ile güvenlik, ekonomi, kültür ve ticaret alanlarındaki ilişkilerimizi güçlendirebileceğiz." diye konuştu.

Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler? - 3

KARARLILIK VURGUSU

Pezeşkiyan, ikili işbirliğinin önündeki olası tüm engellerin ortadan kaldırıldığını ifade ederek yaptıkları anlaşmaları hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Söz konusu anlaşmaların, İranlı ve Rus Bakanlar ve uzmanlar tarafından incelenip nihai şekline ulaştırıldığını ifade eden Pezeşkiyan, "İnşallah bugünkü görüşmede bu anlaşmalar her iki tarafça imzalanacaktır." dedi.

Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler? - 4

Pezeşkiyan, bölge ülkelerinin bölgesel sorunlarla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyanın diğer ucundan gelip, bölgeyi karıştırmaya ve kendi politikalarını dayatmaya gerek yok. Şüphesiz, bu işbirlikleri onların planlarını bozacaktır." ifadelerini kullandı.

Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler? - 5

GÖRÜŞMELER ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR

İran Cumhurbaşkanı ile Putin'in görüşme sonrasında iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması'nı imzalanması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmanın görüşmeleri yaklaşık 3 yıldır devam ediyor.

Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler? - 6

Putin ise, "Bu anlaşma üzerinde uzun zaman çalıştık. Çalışmaların sona ermesinden memnunum. Bu, önemli çünkü tüm alanlardaki işbirliğine ivme kazandıracak. Bunun ticari ve ekonomik bağların gelişimine katkıda bulunacağından eminim." dedi.

Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler? - 7

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR

Rus basını, Pezeşkiyan'ın Moskova'daki diplomatik temasları sırasında küresel ve bölgesel meselelerin ele alınacağını aktarmıştı.

Ortafoğu'daki son gelişmelerin de görüşmelerin önemli bir gündem maddesi olacağı belirtilmişti.

Rusya ve İran heyetlerinin Güney Kafkaslardaki durum ile İran'ın nükleer programı ile ilgili konuları da ele alması öngörülmüştü.

Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler? - 8
Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler? - 9
DAHA FAZLA GÖSTER