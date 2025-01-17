Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler?

KARARLILIK VURGUSU

Pezeşkiyan, ikili işbirliğinin önündeki olası tüm engellerin ortadan kaldırıldığını ifade ederek yaptıkları anlaşmaları hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Söz konusu anlaşmaların, İranlı ve Rus Bakanlar ve uzmanlar tarafından incelenip nihai şekline ulaştırıldığını ifade eden Pezeşkiyan, "İnşallah bugünkü görüşmede bu anlaşmalar her iki tarafça imzalanacaktır." dedi.