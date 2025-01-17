Putin ve Pezeşkiyan'dan kritik görüşme: Masadaki konular neler?
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, nükleer santral inşasının hayata geçirilmesi konusunu gündeme getirdi. Putin de iki ülke arasında imzalanacak stratejik anlaşmanın ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi. İkili işbirliği önündeki olası tüm engellerin ortadan kaldırıldığı belirtilerek liderlerin anlaşmaları hayata geçirme konusunda kararlı oldukları ifade edildi.
"İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le başkent Moskova'da bir araya geldi.
Görüşme öncesinde konuşan Pezeşkiyan, İran ile Rusya arasındaki ikili ve bölgesel ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.