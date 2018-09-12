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Putin ve Şi Cinping krep hazırladı

İHA, AFP

Doğu Ekonomik Forumu kapsamında bi araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping ile birlikte havyarlı "krep" hazırladı.

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    Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping, Doğu Ekonomik Forumu'nda görüştükten sonra, "Uzak Doğu Sokakları" adlı sergiy ziyaret etti.
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    Devlet liderleri sergiyi ziyaret ettikleri sırada birlikte krep hazırlamaya karar verdi.
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    "Rus deniz ürünleri ve Rusya pazarı" önüne gelen liderler mutfak önlükleri giyerek, krep pişirmeye başladı.
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    Başkanlar daha sonra kırmızı ve siyah havyar ilave ederek pişirdikleri krepleri yedi.
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    Putin,Çinli misafirinin krep pişirme yeteneğini yeteneğini takdir etti. Çinli mevkidaşı ise "Evet, yuvarlak olarak yaptım" diyerek Putin'i yanıtladı.
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    Başkanlara daha sonra etkinlikteki bir balık işleme tesisinin inşası, yenilikçi bir yengeç avcılığı teknesi ve bu gibi diğer ekonomik projeler sunuldu.
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