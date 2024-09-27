Putin'den Batı'ya nükleer kırmızı çizgi: Tehdidinde ciddi mi?

TEHDİDİN MUHATAPLARI KİEV, WASHINGTON VE LONDRA

Putin bu açıklamayı, nükleer caydırıcılığı görüşmek üzere yılda iki kez toplanan güvenlik konseyinin dokuz üyesine hitap ederken görüldüğü dört dakikalık bir videoda yaptı.

Rus lider konuşmasında nükleer silah kullanımının aşırı bir önlem olduğunu ve Rusya'nın bu konuya her zaman sorumlu bir şekilde yaklaştığını söyledi.

Putin'in mesajının asıl muhatapları Kiev, Washington ve Londra'daydı.