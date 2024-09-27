Putin'den Batı'ya nükleer kırmızı çizgi: Tehdidinde ciddi mi?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun menzilli füzelerin Rusya'nın derinliklerinde kullanılması halinde nükleer silahla karşılık verilebileceğinin sinyalini verdi. Rus lider blöf yapıyorsa, Batılı devletler tehditlere aldırmadan Kiev'e askeri desteğini derinleştirebilir. Eğer Putin ciddiyse, Moskova tarafından defalarca dile getirildiği gibi çatışmanın genişleyerek Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşme riski var. Bu gözdağının ardından Batı'da bazıları şu soruyu soruyor: Putin gerçekten tehdidinde ciddi mi?
PUTİN'DEN NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya nükleer bir kırmızı çizgi çekti.
Rus lider, Batılı devletlerin uzun menzilli füzelerin Rus topraklarında kullanımına izin vermesi halinde Moskova'nın nükleer silahlarla karşılık vermeyi düşüneceğinin sinyalini verdi.
Bu gözdağının ardından Batı'da bazıları şu soruyu soruyor: Gerçekten tehdidinde ciddi mi?