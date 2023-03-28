Putin'den Batı'ya yeni gözdağı: Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceğiz

Putin, Ukrayna'ya sevk edilen silah sayısının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Bu, büyük bir rakam ancak elimizdeki bilgilere göre ABD'de her ay 14-15 bin top mermisi üretiliyor. Askerlerimizin elindeki bilgilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise bir gün ve bir gecede 5 bine yakın top mermisi kullanıyor. ABD, gelecek yıl her ay 42 bin, 2025'te ise 75 bin top mermisi üretmeyi planlıyor." dedi.