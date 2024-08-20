Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı

Rusya Başsavcılığı, ABD'li film yıldızı George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney'nin kurduğu vakfın yasaklandığını duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Clooney Adalet Vakfı'nın faaliyetleri ülkemiz topraklarında sakıncalı ilan edilmiştir" denildi. Amal Clooney'nin daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanma emrine ilişkin kararda da tavsiye verdiği ortaya çıkmıştı.

Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı - 1

"HOLLYWOOD FAALİYETLERİ"

ABD merkezli kar amacı gütmeyen Clooney Adalet Vakfı, Moskova’yı itibarsızlaştırmaya yönelik "Hollywood ölçeğinde" faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Rusya'da "faaliyeti istenmeyen kuruluş" ilan edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı - 2

"RUSYA, OYUNCULUK YETENEĞİNİ TAKDİR EDİYOR"

Rusya Başsavcılığı tarafından, "Rus Başsavcılığı Hollywood Aktivistlerinin Oyunculuk Yeteneğini Takdir Ediyor" başlıklı bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "Rusya'yı itibarsızlaştırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülüyor, sahte vatanseverleri, yasaklı terör ve aşırılıkçı grupların üyelerini aktif olarak destekliyor" ifadelerine yer verildi.

Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı - 3

İSTENMEYEN KURULUŞ ETİKETİ

2015 yılından bu yana Rusya, onlarca yabancı kuruluşa "istenmeyen" etiketi uyguladı.

Bu etiketin uygulandığı kuruluşların ülkedeki faaliyetleri fiilen yasaklanmış oluyor.

Yasaklanan vakıf, ABD'li aktör George Clooney ve insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney tarafından kurulmuştu.

Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı - 4

RUSYA'YA DAVA AÇMIŞTI

Temmuz ayında Clooney Vakfı, birkaç sivil toplum örgütüyle birlikte, Rusya'yı 2022'de Vinnitsa'ya düzenlenen füze saldırısında öldürülen Ukraynalıların haklarını ihlal etmekle suçlayarak BM İnsan Hakları Komitesi'ne dava açtı.

Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı - 5

Moskova'nın şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından Rus yetkililer, muhaliflere yönelik baskıyı Sovyetler Birliği'nden bu yana görülmemiş seviyelere çıkardı.

Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı - 6

Kar amacı gütmeyen kuruluşların yanı sıra Rusya’nın “istenmeyen” listesinde medya kuruluşları, siyasi, kültürel ve dini gruplar da yer alıyor.

Moskova bu grupların ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu iddia ediyor.

Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı - 7

TUTUKLAMA KARARINDA DA ROL OYNADI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri talebinde bulunmuştu.

Amal Clooney'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararında kritik bir rol oynadığı öne sürülmüştü.

Amal Clooney'nin, yakalama emri çıkarılması kararına yardımcı olan altı hukuk uzmanında biri olduğu ortaya çıkmıştı.

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