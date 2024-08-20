Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı
Rusya Başsavcılığı, ABD'li film yıldızı George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney'nin kurduğu vakfın yasaklandığını duyurdu. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Clooney Adalet Vakfı'nın faaliyetleri ülkemiz topraklarında sakıncalı ilan edilmiştir" denildi. Amal Clooney'nin daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanma emrine ilişkin kararda da tavsiye verdiği ortaya çıkmıştı.
"HOLLYWOOD FAALİYETLERİ"
ABD merkezli kar amacı gütmeyen Clooney Adalet Vakfı, Moskova’yı itibarsızlaştırmaya yönelik "Hollywood ölçeğinde" faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle Rusya'da "faaliyeti istenmeyen kuruluş" ilan edildi.