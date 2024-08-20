Putin'den Clooney ailesine savaş! İstenmeyenler listesine alındı

TUTUKLAMA KARARINDA DA ROL OYNADI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için tutuklama emri talebinde bulunmuştu.

Amal Clooney'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararında kritik bir rol oynadığı öne sürülmüştü.

Amal Clooney'nin, yakalama emri çıkarılması kararına yardımcı olan altı hukuk uzmanında biri olduğu ortaya çıkmıştı.