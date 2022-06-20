Putin'den eski Sovyet ülkelerine üstü kapalı tehdit: Dostluk yoksa her şey mümkün

Rusya sınırına 70 km uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 300 bin kişilik bir şehir olan Uralsk'ta bir perde dükkanının sahibi olan Viktor, “Bu çok gerçek bir korku ve Rusya için kolay olurdu. İnsanların siyasi görüşleri artık daha uçlarda ve birbirleriyle konuşmuyorlar. Rus propagandası artık çok güçlü. Buradaki Rusların kafaları ve kalpleri Putin ile” dedi.