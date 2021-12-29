Putin’den gövde gösterisi: Rusya, Sovyetler’in çöküşünden bu yana en büyük roketini uzaya gönderdi

Son aylarda ise tatbikatlar ve karşılıklı sert açıkmalarla gerilim giderek yükseliyor. Ukrayna son olarak Donetsk bölgesinde tanklarla tatbikat yaptı. Rusya'yı topraklarına saldırmaması konusunda uyardı.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin'in kafasında ne olduğunu tahmin etmeye çalışmıyoruz ama şunu iyi anlamalı. Ukrayna'ya saldırının bedeli ağır olur. En iyisi bunu yapmamak" dedi.

Ardından NATO ve Batılı ülkeler de Ukrayna'nın yanında olduklarına dair açıklamalar yaptı.



Aymı zamanda, NATO üye olmayı isteyen Ukrayna bu yıl içinde ABD'den hem mühimmat hem de javelin füzeleri aldı.