Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?)
Rusya ve Ukrayna arasında uzun menzilli füze düellosu devam ederken, Rusya lideri Vladimir Putin'den hipersonik füze açıklaması geldi. Sesten 10 kat hızlı Oreşnik füzelerine odaklanacaklarını söyleyen Putin, "Bu silahlar nükleer silah ihtiyacını ortadan kaldırabilir." dedi.
Hipersonik Oreşnik füzeleri Nükleer silah ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hipersonik füzelere odaklanacakları sinyali verdi.