Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?)

Rusya ve Ukrayna arasında uzun menzilli füze düellosu devam ederken, Rusya lideri Vladimir Putin'den hipersonik füze açıklaması geldi. Sesten 10 kat hızlı Oreşnik füzelerine odaklanacaklarını söyleyen Putin, "Bu silahlar nükleer silah ihtiyacını ortadan kaldırabilir." dedi.

Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?) - 1

Hipersonik Oreşnik füzeleri Nükleer silah ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hipersonik füzelere odaklanacakları sinyali verdi.

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Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?) - 2

Putin, "Şimdi sadece nükleer doktrini değil Oreşnik'leri de geliştirmemiz gerekiyor. Bu modern silah sistemlerinden yeterli sayıda bulunması, temelde nükleer silah kullanma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.” dedi.

Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?) - 3

Putin'in "kimsenin durduramayacağını" iddia ettiği Oreşnik füzeleri  saatte 12 bin kilometre sürate çıkıp, 6 adet savaş başlığı taşıyabiliyor.

Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?) - 4

3 bin ila 5 bin 500 kilometre menzile sahip olduğu tahmin edilen füze geçen ay Ukrayna'nın Dnipro kentine yönelik  saldırıda kullanılmıştı.

Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?) - 5

Atmosferin üst katmanlarında ilerleyen füze Ukrayna'nın hava savunma sistemleri tarafından engellenememişti.

Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?) - 6

Putin "denemeler devam edecek" derken, Oreşnik füzelerinin 2025 yılı ortasında seri üretime geçilmesi bekleniyor.

Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?) - 7

Belarus ile güvenlik anlaşması imzalayan Putin Nükleer başlık da taşıyabilen Oreşnik füzelerinin Rus topraklarının yanı sıra Belarus'ta da konuşlandırılacağını söylemişti.

Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?) - 8

Ukrayna ve Rusya arasında uzun menzilli füze düellosu karşılıklı saldırılarla sürüyor.

Putin'den hipersonik gözdağı! Nükleer başlık da taşıyabiliyor (Oreşnik füzesi nedir?) - 9

Son olarak Ukrayna Mairupol'ün doğusunda Taganrog şehrini ABD üretimi ATACMS füzeleriyle hedef aldı.

Rusya savunma bakanlığı missileme yapılacağını açıkladı. ABD'li güvenlik kaynakları Rusya'nın Ukrayna'ya yeni bir hipersonik füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığını bildiriyor.

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