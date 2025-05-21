Putin'den Kursk'a dikkat çeken ziyaret: Nükleer santrali inceledi, talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna birliklerinden temizlenen Kursk bölgesini ziyaret etti ve nükleer santralde incelemelerde bulundu.

Putin'den Kursk'a dikkat çeken ziyaret: Nükleer santrali inceledi, talimat verdi - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus güçlerinin geçtiğimiz ay Ukrayna birliklerini bölgeden çıkarmasından bu yana ilk kez batıdaki Kursk bölgesini ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in dünkü ziyareti sırasında bölgedeki gönüllü kuruluşlarla bir araya geldiği ve Kursk-II nükleer santralini ziyaret ettiği belirtildi.

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Putin'den Kursk'a dikkat çeken ziyaret: Nükleer santrali inceledi, talimat verdi - 2

MAYIN İÇİN TALİMAT VERDİ

Devlet televizyonu Putin'in bölgedeki gönüllülerle ve aralarında vali vekili Alexander Khinshtein'in de bulunduğu yerel yetkililerle görüştüğünü gösterdi.

Putin'e Kremlin Genelkurmay Başkanı Birinci Yardımcısı Sergei Kiriyenko eşlik etti.

Putin Kursk'taki mayından arındırma grubunun genişletilmesi talimatını verdi. 

Putin'den Kursk'a dikkat çeken ziyaret: Nükleer santrali inceledi, talimat verdi - 3

EN BÜYÜK SALDIRI SONA ERDİ

Rusya nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerini Kursk bölgesinden çıkardığını ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus topraklarına yapılan en büyük saldırıyı sona erdirdiğini duyurdu.

Rusya'nın 2022'deki işgalinden iki yıldan biraz fazla bir süre sonra, Ukrayna 6 Ağustos'ta en cesur saldırısını başlatarak, insansız hava araçları ve ağır Batı silahlarıyla desteklenen Rus sınırını geçip Kursk bölgesine girmişti.

Putin'den Kursk'a dikkat çeken ziyaret: Nükleer santrali inceledi, talimat verdi - 4

Ukrayna güçleri en yoğun dönemlerinde Kursk'un yaklaşık bin 400 kilometrekarelik alanını ele geçirmişti.

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