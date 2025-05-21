Putin'den Kursk'a dikkat çeken ziyaret: Nükleer santrali inceledi, talimat verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna birliklerinden temizlenen Kursk bölgesini ziyaret etti ve nükleer santralde incelemelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus güçlerinin geçtiğimiz ay Ukrayna birliklerini bölgeden çıkarmasından bu yana ilk kez batıdaki Kursk bölgesini ziyaret etti.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in dünkü ziyareti sırasında bölgedeki gönüllü kuruluşlarla bir araya geldiği ve Kursk-II nükleer santralini ziyaret ettiği belirtildi.