EN BÜYÜK SALDIRI SONA ERDİ

Rusya nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerini Kursk bölgesinden çıkardığını ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus topraklarına yapılan en büyük saldırıyı sona erdirdiğini duyurdu.

Rusya'nın 2022'deki işgalinden iki yıldan biraz fazla bir süre sonra, Ukrayna 6 Ağustos'ta en cesur saldırısını başlatarak, insansız hava araçları ve ağır Batı silahlarıyla desteklenen Rus sınırını geçip Kursk bölgesine girmişti.