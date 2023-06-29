Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in geçen haftaki isyanının ardından, halkın kendisine olan desteğini kanıtlamak için bir etkinliğe katıldı. Dağıstan'daki etkinlikte rock yıldızı gibi karşılanan Putin, burada kalabalıkla selfie çekti, insanlarla tokalaştı ve bir kız çocuğunun başına öpücükler kondurdu. Ancak Putin'in olağandışı sıcakkanlı davranışları, onun etkinlik sırasında dublör kullanıp kullanmadığına dair tartışmalara yol açtı.

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 1

Rusya Devlet Bşkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in geçen haftaki kısa süreli isyanının ardından Rusya'daki desteğini, halkla birlikte selfie çektirirken kalabalığa karıştığı nadir bir etkinlikle pekiştirdi. 

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Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 2

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde bulunan Derbent şehrine yaptığır ziyaret sırasında gerçekleşen etkinlikte çekilen fotoğraflar, Prigozhin'in isyanın ardından Putin’in kentte adeta bir rock yıldızı gibi karşılandığını ortaya koydu.

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 3

Geçen hafta, küçük çaplı bir iç savaşı önledikten sonra taze bir enerjiyle dolmuş gibi görünen, normalde soğukkanlı ve izole Putin, etkinliğe katılanlara alışılmadık bir şekilde cana yakın davrandı. Vatandaşların elini sıktı ve kendisine hayranlıkla bakan ve annesine, kendisiyle fotoğrafını çekmesi için yalvaran bir kız çocuğunun başına öpücükler kondurdu.

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 4

Bir başka karede ise Putin, elinde bir çanta tutan bir memurla şakalaştı.

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 5

Putin, daha önce korumalarına bu şekilde davranmamıştı.

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 6

"OLDUKÇA FARKLI BİR PUTİN"

Diğer taraftan, söz konusu etkinlik, son birkaç yıldır Putin'in yakın çevresi dışındakilerin Putin'le görüşmeden önce sıkı karantinaya alınmasını zorunlu kılan aşırı önlemlerden belirgin bir farklılık gösterdi.

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 7

Putin'in değişen davranışları, aralarında üst düzey Rus yetkililerin de bulunduğu pek çok kişinin, Dağıstan'da kendisine hayranlık duyan hayranlarını selamlayan Putin'in aslında bir dublör olduğu yönündeki tartışmaları körüklemesine yol açtı. 

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 8

Saha önce Putin'in Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov ile çekilen son fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı’ının şişmiş ve benekli bir cilde sahip olduğu görülmüş ve fotoğraftakinin Putin olmadığı iddia edilmişti. 

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 9

Moskova'da görev yapan ve ismini vermek istemeyen bir diplomat, “Tek bir Putin olduğuna inanmak giderek imkansızlaşıyor. Bir kaç tane var, ancak biraz farklı davranıyorlar. Dağıstan'da kalabalığın arasına dalan bu kişi geleneksel Putin'den farklı davranıyor.” dedi. 

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 10

Sovyet askeri taktisyeni ve siyasetçisi olan Viktor Alksnis ise, 'Putin neden iki haftalık karantinadan sonra Kremlin'de ziyaretçilerle çok uzak bir mesafede buluşurken, Derbent'te sakin bir şekilde kalabalığın içine dalıyor ve hatta bazı vatandaşları kucaklayıp öpüyor? Bu koşullar altında Putin'in güvenliği nasıl sağlanabilir? Burada doğru olmayan bir şeyler var. Putin'in gerçekte Putin olmadığı bir tiyatro oyununa benziyor.” yorumu yaptı.

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 11

Diğer taraftan, savaş yanlısı bir Rus milliyetçisi ve eski FSB albayı olan  Igor 'Strelkov' Girkin, Moskova'nın yaklaşık 2 bin kilometre güneyindeki Dağıstan'da bir Putin dublörü olduğundan emin olduğunu açıkladı.

Girgin, "Başkan’a belli belirsiz benzeyen ve Putin'den randevu almak için gerekli olan iki haftalık karantinaya uyması hiç de gerekmeyen bir kişi Derbent'te dolaşıyordu." dedi.

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 12

"İNSANLARLA ÇEVRİLİ BİR FOTOĞRAFA İHTİYACI VAR"

Ancak, Putin’İn dublör kullanmadığını düşünen uzmanlar da var. Köşe yazarı Abbas Gallyamov, “Putin'in insanlarla çevrili bir fotoğrafa o kadar çok ihtiyacı var ki. Bunun için Covid-19, karantina,sosyal mesafe ve güvenliği bile unuttu. Görünüşe göre Moskova'da ya da Rusya'nın başka bir bölgesinde coşkulu bir karşılama sağlamak imkansızdı, bu yüzden Dağıstan'a uçmak zorunda kaldı. Burada, coşkulu bir kalabalık organize etmek daha kolay.” dedi. 

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 13

Bağımsız haber kuruluşu Agentstvo ise Putin'in pandemi öncesinden bu yana ilk kez böyle bir kalabalık içinde görüldüğünü belirtti. Kuruluşun Telegram kanalında, "Mart 2020'den bu yana ilk kez Putin sosyal mesafesini korumadı ve hatta bir çocuğu öptü. Aynı zamanda, iki hafta önce onunla görüşen tüm konuklar karantinaya sıkı sıkıya uymaya devam etti.” açıklaması yapıldı.

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 14

Putin'in kanser ve diğer sağlık sorunlarından muzdarip olması nedeniyle son zamanlarda neredeyse tüm ziyaretlerinin dublörler tarafından gerçekleştirildiğini iddia eden Telegram kanalı General SVR de şu açıklamayı yaptı:

Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı? - 15

“Dublör tanımadığı insanlara sarıldı ve öpüştü ve yabancılarla tokalaşma sayısı tüm makul sınırları aştı.”

Kanal, oyuncuların Putin'e benzemek için estetik ameliyat geçirdiklerini ve kalabalıklarla buluşmak için ya da başkanın iş göremez durumda olduğu zamanlarda görevlendirildiklerini iddia ediyor.

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