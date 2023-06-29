Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in geçen haftaki isyanının ardından, halkın kendisine olan desteğini kanıtlamak için bir etkinliğe katıldı. Dağıstan'daki etkinlikte rock yıldızı gibi karşılanan Putin, burada kalabalıkla selfie çekti, insanlarla tokalaştı ve bir kız çocuğunun başına öpücükler kondurdu. Ancak Putin'in olağandışı sıcakkanlı davranışları, onun etkinlik sırasında dublör kullanıp kullanmadığına dair tartışmalara yol açtı.
Rusya Devlet Bşkanı Vladimir Putin, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in geçen haftaki kısa süreli isyanının ardından Rusya'daki desteğini, halkla birlikte selfie çektirirken kalabalığa karıştığı nadir bir etkinlikle pekiştirdi.