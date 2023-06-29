Putin'den rock yıldızı pozları: Dublör mü kullandı?

Diğer taraftan, savaş yanlısı bir Rus milliyetçisi ve eski FSB albayı olan Igor 'Strelkov' Girkin, Moskova'nın yaklaşık 2 bin kilometre güneyindeki Dağıstan'da bir Putin dublörü olduğundan emin olduğunu açıkladı.

Girgin, "Başkan’a belli belirsiz benzeyen ve Putin'den randevu almak için gerekli olan iki haftalık karantinaya uyması hiç de gerekmeyen bir kişi Derbent'te dolaşıyordu." dedi.