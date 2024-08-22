Putin'e karşı savaşacak! Rus asker birliğini havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı

Rus ordusunda "Silver" kod adlı bir asker kendi birliğinin üssünü havaya uçurdu. Çıkan yangında çok sayıda asker yaralandı. Rus asker ise "Yaşamak İstiyorum" programının bir parçası olarak Ukrayna'ya kaçtı. Drone pilotu olan askerin Ukrayna'da ön cepheye katılarak Putin'in güçlerine karşı savaşacağı öne sürüldü.

Putin'e karşı savaşacak! Rus asker birliğini havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı - 1

ÖNCE BİRLİK ÜSSÜNÜ YOK ETTİ

Rus ordusunda görev alan bir asker, Ukrayna'ya firar etmeden önce birliğinin üssünü havaya uçurdu.

Drone pilotu olan "Silver" kod adlı askerin taraf değiştirmeden önce kampı yok ettiği görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde diğer askerlerin silahlarını temizledikleri ve yatmadan önce konuştukları görülüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Putin'e karşı savaşacak! Rus asker birliğini havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı - 2

TABUR KOMUTANI AĞIR YARALANDI

Daha sonra bodrum kattaki, o sırada yaklaşık 15 erkeğin bulunduğu yatakhanede büyük bir yangın çıktı.

Birlikte meydana gelen patlamada tabur komutanının ağır yaralandığı bildirildi.

Rusya Özgürlük Lejyonu'ndan yardım alan askerin Storm-Z birliğinde olduğu aktarıldı. Askerin kaçının titizlikle planlandığı, aylarca süren bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiği belirtildi.

Putin'e karşı savaşacak! Rus asker birliğini havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı - 3

ESKİ MAHKUMLARIN BİRLİĞİ

Storm-Z birliği, eski mahkumlardan ve eski paralı askerlerden oluşuyor.

Silver, birliğin üssünden ayrıldıktan sonra dışardaki yola piyade mayınları bıraktı. Aylar öncesinden belirlenen bir rotayı izleyerek Ukrayna'ya kaçtı.

Putin'e karşı savaşacak! Rus asker birliğini havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı - 4

"PUTIN İÇİN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Silver, Kiev'e ulaştığında düzenlenen bir basın toplantısında, birliğinin gerçekleştirdiği vahşetlere tanık olduğunu bu yüzden büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Rus lider Vladimir Putin için ölmek istemediğini vurgulayan Silver, savaşa anavatanını korumak için dahil olduğunu da dile getirdi.

Drone pilotunun Ukrayna'da ön cepheye katılarak Putin'in güçlerine karşı savaşacağı öne sürüldü.

Putin'e karşı savaşacak! Rus asker birliğini havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı - 5

UKRAYNA'YA İSTİHBARAT SAĞLADI

Ukrayna askeri istihbarat direktörlüğünden bir sözcü, "Silver"ın Rus savaş planları ve birlik konumları hakkında "değerli istihbarat" sağladığını söyledi.

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