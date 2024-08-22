Putin'e karşı savaşacak! Rus asker birliğini havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
Rus ordusunda "Silver" kod adlı bir asker kendi birliğinin üssünü havaya uçurdu. Çıkan yangında çok sayıda asker yaralandı. Rus asker ise "Yaşamak İstiyorum" programının bir parçası olarak Ukrayna'ya kaçtı. Drone pilotu olan askerin Ukrayna'da ön cepheye katılarak Putin'in güçlerine karşı savaşacağı öne sürüldü.
ÖNCE BİRLİK ÜSSÜNÜ YOK ETTİ
Rus ordusunda görev alan bir asker, Ukrayna'ya firar etmeden önce birliğinin üssünü havaya uçurdu.
Drone pilotu olan "Silver" kod adlı askerin taraf değiştirmeden önce kampı yok ettiği görüntüler yayınlandı.
Görüntülerde diğer askerlerin silahlarını temizledikleri ve yatmadan önce konuştukları görülüyor.