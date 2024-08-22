Putin'e karşı savaşacak! Rus asker birliğini havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı

"PUTIN İÇİN ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Silver, Kiev'e ulaştığında düzenlenen bir basın toplantısında, birliğinin gerçekleştirdiği vahşetlere tanık olduğunu bu yüzden büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Rus lider Vladimir Putin için ölmek istemediğini vurgulayan Silver, savaşa anavatanını korumak için dahil olduğunu da dile getirdi.

Drone pilotunun Ukrayna'da ön cepheye katılarak Putin'in güçlerine karşı savaşacağı öne sürüldü.