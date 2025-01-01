Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü

PUTİN'İN ÖNÜNDEKİ YENİ SINAV

Putin güven yansıtıyor olabilir, ancak önünde kendisini bekleyen yeni ve öngörülemez bir sınavı var.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyasını Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirme vaadiyle yürüttü.

Çatışmanın müzakereli bir şekilde sona ermesi için yol haritası olmasa da Trump bir şeyi açıkça belirtti: Savaşın hızla sona ermesini istiyor.