Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 yıl önce iktidarı devraldığında vatandaşlarına güçlü bir yönetim vaat etti. Putin dışarıya karşı güven yansıtıyor olabilir, ancak önünde kendisini bekleyen yeni ve öngörülemez bir sınavı var. Trump'ın dış politikaya yönelik değişken yaklaşımı, dünya ülkelerini endişelendiren bir portre çiziyor. Amerika'nın en öngörülemez adamının ikinci dönemi, Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik ısrarcı tutumuyla birlikte Kremlin'in barış müzakerelerine hazırlanması gerekebileceği anlamına geliyor. Rus lider ve ülkesi şimdi tamamen yeni ve öngörülemez bir sınav olan Trump ile yüzleşmeli.

Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü - 1

31 Aralık 1999 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, vatandaşlarına görevden çekileceğini duyurmak üzere radyoya çıktı.

Yeltsin'in iktidarı bıraktığı güçlü lider, siyasi açıdan bilinmeyen biriydi: Vladimir Putin adında eski bir KGB görevlisi.

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Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü - 2

İKTİDARI 25 YILI DOLDURDU

2024 sona ererken, Putin'in iktidardaki hakimiyeti 25 yılı doldurdu.

Ukrayna'daki savaş alanında, Rus güçleri Donbas bölgesinde ilerleyerek ciddi ilerleme kaydetti.

Ülkenin en önde gelen muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin ölümünün ardından, Rusya'nın siyasi manzarası rekabetten arındı.

Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü - 3

PUTİN'İN ÖNÜNDEKİ YENİ SINAV

Putin güven yansıtıyor olabilir, ancak önünde kendisini bekleyen yeni ve öngörülemez bir sınavı var.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyasını Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirme vaadiyle yürüttü.

Çatışmanın müzakereli bir şekilde sona ermesi için yol haritası olmasa da Trump bir şeyi açıkça belirtti: Savaşın hızla sona ermesini istiyor.

Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü - 4

MOSKOVA MEMNUN DEĞİL

Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Moskova çok da memnun değil.

Putin her şeyini Ukrayna'daki savaşa bağladı: Ülkesinin ekonomisini savaş durumuna getirdi, savaş makinesini çalışır durumda tutmak için Kuzey Kore ve İran ile daha yakın ittifaklar kurdu.

Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü - 5

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ BELİRSİZLİK GETİRECEK

Elbette Trump ve Putin'in bazı ortak noktaları var. Trump'ın Putin'in çizdiği güçlü adam figürüne olan hayranlığını dile getirmesi, ABD'li uzmanları içerideki otoriter eğilimler konusunda endişelendiriyor.

Trump'ın dış politikaya yönelik değişken yaklaşımı, Kremlin'in öngörülemeyen bir müzakereye hazırlanması gerekebileceği anlamına geliyor.

Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü - 6

UKRAYNA SAVAŞINDA YENİ DÖNEM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski son haftalarda söylemini değiştirerek Ukrayna'nın Rusya'ya kaybettiği tüm toprakları geri kazanma gücüne sahip olmadığını kabul etti.

Putin de müzakereye hazır olduğunu belirterek, "Politika uzlaşma sanatıdır. Biz her zaman hem müzakerelere hem de uzlaşmalara hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü - 7

TRUMP İLE YÜZLEŞME VAKTİ

Putin, Yeltsin dönemindeki on yıllık kolektif travmanın ardından 25 yıl önce güçlü bir yönetim vaadiyle iktidara geldi.

Rus lider ve ülkesi şimdi tamamen yeni ve öngörülemez bir sınav olan Trump ile yüzleşmeli.

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