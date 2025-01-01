Putin'in 25 yıllık iktidarının yeni sınavı: Trump'ın dönüşü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 yıl önce iktidarı devraldığında vatandaşlarına güçlü bir yönetim vaat etti. Putin dışarıya karşı güven yansıtıyor olabilir, ancak önünde kendisini bekleyen yeni ve öngörülemez bir sınavı var. Trump'ın dış politikaya yönelik değişken yaklaşımı, dünya ülkelerini endişelendiren bir portre çiziyor. Amerika'nın en öngörülemez adamının ikinci dönemi, Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik ısrarcı tutumuyla birlikte Kremlin'in barış müzakerelerine hazırlanması gerekebileceği anlamına geliyor. Rus lider ve ülkesi şimdi tamamen yeni ve öngörülemez bir sınav olan Trump ile yüzleşmeli.
31 Aralık 1999 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, vatandaşlarına görevden çekileceğini duyurmak üzere radyoya çıktı.
Yeltsin'in iktidarı bıraktığı güçlü lider, siyasi açıdan bilinmeyen biriydi: Vladimir Putin adında eski bir KGB görevlisi.