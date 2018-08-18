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Putin'in Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile dansı

Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe dansıyla damga vurdu.

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    Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ile yapacağı görüşme öncesi Avusturya'nın Graz şehrinde Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in düğününe katıldı.
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    Düğünde bir saat kalan Putin, Dışişleri Bakanı Kneissl ile de dans etti.
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    Avusturya basını, Putin'in havalimanından törenin yapıldığı alana helikopterle geldiğini yazdı.
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    Avusturyalı iş adamı Wolfgan Meiling ile evlenen Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'ın düğününe Putin'in dışında Avusturya Başbakanı Kurz da katıldı.
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    Kneissl, Putin'i 5 Haziran'da Viyana'ya yaptığı ziyarette düğününe davet etmişti.
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    Putin, bugün Almanya Başbakanı Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek.
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