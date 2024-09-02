Putin'in casus balinası Hvaldimir'i ne öldürdü?

"NE OLDUĞUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR"

Balinayı birkaç yıldır gözlemleyen deniz biyoloğu Sebastian Strand balinanın ölmeden ön ce sağlığının iyi olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki Hvaldimir'i denizde sürüklenirken bulduk. Hayatını kaybetmişti. Bu kesinlikle korkunç. Dün itibariyle iyi durumdaymış gibi görünüyor. Burada ne olmuş olabileceğini çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.