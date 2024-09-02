Putin'in casus balinası Hvaldimir'i ne öldürdü?
Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı beluga balinası, Norveç açıklarında ölü bulundu. Hvaldimir'i yıllardır gözlemleyen One Whale örgütü, balinanın hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini ve tamamen sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Yetkililer, genç balinanın insan kaynaklı bir nedenle hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe ediyor.
"VÜCUDU YARA İZLERİYLE KAPLI"
Rus ordusu tarafından eğitildiği iddia edilen casus balina Hvaldimir, Norveç açıklarında ölü bulundu.
Balinanın ölüm nedeninin henüz belli olmadığını kaydeden yetkililer, vücudunun kuş ya da diğer deniz canlıları tarafından açılan yara izleriyle kaplı olduğunu aktardı.