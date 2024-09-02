Putin'in casus balinası Hvaldimir'i ne öldürdü?

Rus ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için "casus balina" olarak da bilinen Hvaldimir lakaplı beluga balinası, Norveç açıklarında ölü bulundu. Hvaldimir'i yıllardır gözlemleyen One Whale örgütü, balinanın hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini ve tamamen sağlıklı olduğunu iddia ediyor. Yetkililer, genç balinanın insan kaynaklı bir nedenle hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe ediyor.

Putin'in casus balinası Hvaldimir'i ne öldürdü? - 1

"VÜCUDU YARA İZLERİYLE KAPLI"

Rus ordusu tarafından eğitildiği iddia edilen casus balina Hvaldimir, Norveç açıklarında ölü bulundu.

Balinanın ölüm nedeninin henüz belli olmadığını kaydeden yetkililer, vücudunun kuş ya da diğer deniz canlıları tarafından açılan yara izleriyle kaplı olduğunu aktardı.

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Putin'in casus balinası Hvaldimir'i ne öldürdü? - 2

"NE OLDUĞUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR"

Balinayı birkaç yıldır gözlemleyen deniz biyoloğu Sebastian Strand balinanın ölmeden ön ce sağlığının iyi olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki Hvaldimir'i denizde sürüklenirken bulduk. Hayatını kaybetmişti. Bu kesinlikle korkunç. Dün itibariyle iyi durumdaymış gibi görünüyor. Burada ne olmuş olabileceğini çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Putin'in casus balinası Hvaldimir'i ne öldürdü? - 3

BALİNANIN ANİ ÖLÜMÜ

Hvaldimir'in cumartesi günü öğle vakti suyun altında dalış yaparken canlı ve iyi durumda görüldüğü bildirilmişti.

İki buçuk saat sonra, Stavanger Bölge Limanı balinanın konumu hakkında bilgilendirildi.

Tekneler ona yaklaştığında ise ölmüş olduğu fark edildi.

Hvaldimir'in cesedi denizden çıkarılarak kıyıya çekildi ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Putin'in casus balinası Hvaldimir'i ne öldürdü? - 4

HVALDİMİR'İ NE ÖLDÜRDÜ?

Yetkililer hiçbir hastalık belirtisi olmayan sağlıklı ve genç balinanın insan kaynaklı bir nedenle hayatını kaybettiğinden endişe ediyor.

Putin'in casus balinası Hvaldimir'i ne öldürdü? - 5

Hvaldimir, insanlara karşı dost canlısı olmasıyla tanınıyordu; sık sık balıkçı teknelerine yaklaşıyor ve el işaretlerine yanıt veriyordu.

Putin'in casus balinası Hvaldimir'i ne öldürdü? - 6

İSMİ PUTİN'DEN GELİYOR

Rusya tarafından "casus" olarak eğitildiği yönündeki spekülasyonlar nedeniyle hayvana, Norveççe balina anlamına gelen "hval" ve Vladimir isimlerinin birleşiminden oluşan Hvaldimir lakabı verilmişti.

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