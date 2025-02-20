Putin’in gizli silahı: Baltık Denizi’nin dibindeki kabloları “gölge gemi” mi kopardı?

Avrupa, Baltık Denizi’nin altında elektrik ve internet trafiğini yürüten kabloların Rusya'nın "gölge filosu” tarafından koparıldığını iddia ediyor. Sabotaj eylemlerini, ambargolu Rus petrol ürünlerini taşımak için kullanıldığı düşünülen yaşlı Eagle S gemisi ile gerçekleştirdiği belirtiliyor. Rusların binlerce metre derinlikte çalışabilen ve manipülatif silahlarla donatılmış, titanyum gövdeli denizaltılar da dahil olmak üzere çok çeşitli kabiliyetlere sahip olması, okları Putin'in gizli silahına çeviriyor.

Putin’in gizli silahı: Baltık Denizi’nin dibindeki kabloları “gölge gemi” mi kopardı? - 1

Finlandiya elektrik şirketi Fingrid'in çalışanları, 2024 Noel günü yerel saatle öğleden kısa bir süre sonra Finlandiya'yı Estonya'ya bağlayan ana denizaltı elektrik kablosunun hasar gördüğünü ve Estonya'nın elektrik arzının önemli ölçüde azaldığını fark etti.

BBC, kablolara yönelik sabotaj ihtimaline ilişkin tartışmaları haberleştirdi.

O akşam, Fingrid'in şebeke operasyonları müdürü Arto Pahkin, Finlandiya'nın ulusal yayın kuruluşu tarafından şöyle aktarıldı: “Sabotajdan teknik bir arızaya kadar çeşitli soruşturma hatlarımız var ve henüz hiçbir şey göz ardı edilmedi. Karışıklık sırasında en az iki gemi kablonun yakınında hareket ediyordu.”

Saatler sonra bir Fin sahil güvenlik ekibi, Rus gemisi Eagle S'e çıktı ve onu Finlandiya sularına yönlendirdi. Bu geminin Estlink 2 adlı ana güç kablosuna kasten zarar verdiğinden şüpheleniliyordu.

Avrupa Birliği, Cook Adaları'na kayıtlı geminin aslında “Rusya'nın gölge filosunun” bir parçası olduğunu söylüyor. Yaşlanan tankerin ambargolu Rus petrol ürünlerini taşımak için kullanıldığı düşünülüyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Putin’in gizli silahı: Baltık Denizi’nin dibindeki kabloları “gölge gemi” mi kopardı? - 2

“ÇAPASI DİPTE SÜRÜKLENMİŞ OLABİLİR”

Finlandiya polisi Eagle S'nin çapasını deniz dibinde sürüklemiş olabileceğine inanıyor. Eagle S'nin rotası boyunca 80 metreye kadar derinlikte bir çapa bulunduğu bildirilirken, olaydan sonra çekilen fotoğraflarda geminin iskele tarafındaki çapasının eksik olduğu görüldü.

Finlandiya polisi kablo hasarıyla ilgili olarak yürütülen cezai soruşturmada dokuz şüphelinin bulunduğunu açıkladı.

170 kilometre uzunluğundaki Estlink 2 kablosunda meydana gelen hasar, Rusya'nın üç yıl önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Baltık bölgesindeki su altı kablolarının hasar gördüğü ya da tamamen koptuğu bir dizi olayın sonuncusuna işaret ediyor.

Estlink 2 olayının ardından NATO Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını arttırma sözü verirken Estonya da Estlink 1 denizaltı elektrik kablosunu korumak üzere bir devriye gemisi gönderdi. AB, denizaltı kablosundaki arızanın “kritik altyapıya yönelik bir dizi şüpheli saldırının sonuncusu” olduğunu söyledi.

Putin’in gizli silahı: Baltık Denizi’nin dibindeki kabloları “gölge gemi” mi kopardı? - 3

İNSAN HATASI DA OLABİLİR SABOTAJ DA

Yaklaşık 600 denizaltı kablosu uçsuz bucaksız okyanuslar ve denizler boyunca elektrik ve bilgi taşıyor.

Genellikle gizli yerlerde karaya çıkan bu kabloların 1.4 milyon kilometresi insanları birbirine bağlıyor. Bunların çoğunluğu veri kabloları ve internet trafiğinin neredeyse tamamından sorumlu.

Analistler kazara hasar ya da insan hatası olasılığının her zaman mevcut olduğunu söylüyor, ancak sabotaj ihtimali de masada. 

Moskova-Avrupa düşmanlığı, Batılı hükümetleri, Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatının Ukrayna'ya yardım eden ülkelere yönelik sistematik bir gizli saldırı kampanyası başlatmış olabileceği sonucuna götürüyor.

Putin’in gizli silahı: Baltık Denizi’nin dibindeki kabloları “gölge gemi” mi kopardı? - 4

"HASSAS KABLOLARI DİNLEYEBİLİRLER"

Whitehall merkezli Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde deniz gücü alanında kıdemli araştırma görevlisi olan Dr Sidharth Kaushal, “Derin dalış yapan denizaltılar, onarımı son derece zorlaştıran derinliklerdeki kabloları koparabilir. Ayrıca hassas denizaltı kablolarını da dinleyebilirler” dedi.

Kaushal, “NATO ile bir çatışmada karadaki altyapının hedef alınmasıyla birlikte denizdeki altyapıya zarar verilmesi, Rusya'nın Batı'daki halk desteğini kademeli olarak aşındırmayı amaçlayan genel savaş çabasının önemli bir parçası olacaktır” diye ekledi.

Putin’in gizli silahı: Baltık Denizi’nin dibindeki kabloları “gölge gemi” mi kopardı? - 5

RUSYA'NIN DENİZALTI YETENEKLERİ

Rus ordusu, Kaushal'ın deyimiyle “oldukça katmanlı bir yapıya” sahip.

Kaushal'a göre daha sığ sularda görev Spetsnaz (Özel Kuvvetler), GRU (Askeri İstihbarat) ve Rus Donanması'na düşüyor. Ancak derin deniz istihbarat toplama ve sabotaj operasyonları görevi, doğrudan savunma bakanlığına ve Başkan Putin'in kendisine bağlı olan Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğü (GUGI) tarafından üstleniliyor.

Kaushal, GUGI'nin açık deniz rüzgar çiftliklerinin yerlerini ya da kabloların karaya çıktığı noktaları haritalamak gibi gözetleme ve istihbarat toplama faaliyetleri için su üstü gemilerini kullandığını söylüyor. Ancak derin deniz operasyonları için Belgorod gibi eski nükleer balistik füze ve seyir füzesi denizaltıları şeklindeki “ana gemileri” kullandıklarını belirtiyor.

Putin’in gizli silahı: Baltık Denizi’nin dibindeki kabloları “gölge gemi” mi kopardı? - 6

ABD DONANMASI BİLE BİLEMEZ

Ruslar binlerce metre derinlikte çalışabilen ve manipülatif silahlarla donatılmış titanyum gövdeli denizaltılar da dahil olmak üzere çok çeşitli kabiliyetlere sahip.

Bu üç kişilik mürettebat, genellikle kozmonotlar kadar sıkı bir eğitimden geçen son derece deneyimli eski deniz subaylarından oluşuyor.

Bu gibi derinliklerde, deniz tabanına tam olarak ne yerleştirildiğini ya da bu derin deniz dalgıçlarının ne yaptığını bilmek ABD Donanması için bile son derece zor.

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