Putin’in gizli silahı: Baltık Denizi’nin dibindeki kabloları “gölge gemi” mi kopardı?

Finlandiya elektrik şirketi Fingrid'in çalışanları, 2024 Noel günü yerel saatle öğleden kısa bir süre sonra Finlandiya'yı Estonya'ya bağlayan ana denizaltı elektrik kablosunun hasar gördüğünü ve Estonya'nın elektrik arzının önemli ölçüde azaldığını fark etti.

BBC, kablolara yönelik sabotaj ihtimaline ilişkin tartışmaları haberleştirdi.

O akşam, Fingrid'in şebeke operasyonları müdürü Arto Pahkin, Finlandiya'nın ulusal yayın kuruluşu tarafından şöyle aktarıldı: “Sabotajdan teknik bir arızaya kadar çeşitli soruşturma hatlarımız var ve henüz hiçbir şey göz ardı edilmedi. Karışıklık sırasında en az iki gemi kablonun yakınında hareket ediyordu.”

Saatler sonra bir Fin sahil güvenlik ekibi, Rus gemisi Eagle S'e çıktı ve onu Finlandiya sularına yönlendirdi. Bu geminin Estlink 2 adlı ana güç kablosuna kasten zarar verdiğinden şüpheleniliyordu.

Avrupa Birliği, Cook Adaları'na kayıtlı geminin aslında “Rusya'nın gölge filosunun” bir parçası olduğunu söylüyor. Yaşlanan tankerin ambargolu Rus petrol ürünlerini taşımak için kullanıldığı düşünülüyor.