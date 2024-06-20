Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin ardından Vietnam'a gitti. Putin Hanoi'de askeri törenle karşılandı. Kuzey Kore ziyaretinde imzalanan anlaşmanın yankıları da sürüyor. Putin, iki ülkeyi kapsayan Asya turunun sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken Rusya'nın nükleer doktrininde değişikliğe gidebileceğini söyledi. Ziyaretler, "Putin'in Batı'ya meydan okuması" olarak nitelendi.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması" - 1

Batı'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle tecrit uyguladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki Asya ülkesini ziyaret etti.

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Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması" - 2

Ziyaretler, "Putin'in Batı'ya meydan okuması" olarak nitelendi.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması" - 3

Putin, ikinci durağı Vietnam'da, askeri törenle karşılandı.

Törene, hem Cumhurbaşkanı To Lam hem Başbakan Pham Minh Chinh katıldı.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması" - 4

Putin'e daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yapılan protokol uygulandı.

Protokol, hem Washington hem Moskova ile iyi ilişkiler yürütmek isteyen Vietnam'ın "bambu diplomasisi"nin yansıması olarak yorumlandı.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması" - 5

Putin, Vietnam'da Asya-Pasifik bölgesinde "güvenilir güvenlik mimarisi" inşa etmek istediğini söyledi.
Yeni güvenlik mimarisinin güç kullanımına değil, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne dayanacağını belirtti.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması" - 6

Ziyarette, Rusya ile Vietnam arasında 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmalar, enerji alanında işbirliğini de kapsıyor ancak bir gün önce Kuzey Kore'de imzalanan "karşılıklı savunma paktı" ile aynı seviye değil.

Yine de Hanoi'deki sıcak karşılamanın Putin'in başarı hanesine yazıldığı belirtiliyor.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması" - 7

Kuzey Kore ile yapılan "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Antlaşması"nın da ayrıntıları ortaya çıktı.

Pyongyang, Putin, Vietnam'a gitmek üzere ülkeden ayrılır ayrılmaz anlaşmayı yayımladı.

1960'larda var olan paktı canlandıran anlaşma, iki ülkenin silahlı saldırı halinde birbirine derhal askeri destek sağlamasını öngörüyor.

Nükleer enerji, uzay, gıda ve enerji güvenliği alanlarında işbirliğini de kapsıyor.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması" - 8

Rusya lideri, limuzin merakıyla bilinen Kuzey Kore lideri Kim Yong-Un'a Rus yapımı limuzin hediye etmişti.

İki lider, limuzini sırayla kullanmış, o anlar kameralara da yansımıştı.

Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması" - 9

Putin ve Kim'in araç içinden çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı.

Kim de konuk devlet başkanına Pungsan cinsi iki köpek hediye etti.

Putin güllerle süslenmiş çitlerin arasındaki köpeklerden birini sevdi.

Kim ve Putin, atlarla da ilgilendi. Rusya lideri atı okşarken Kuzey Kore lideri havuçla besledi,

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