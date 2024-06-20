Putin'in Kuzey Kore ziyaretinden yansıyanlar: "Batı'ya meydan okuması"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'nin ardından Vietnam'a gitti. Putin Hanoi'de askeri törenle karşılandı. Kuzey Kore ziyaretinde imzalanan anlaşmanın yankıları da sürüyor. Putin, iki ülkeyi kapsayan Asya turunun sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken Rusya'nın nükleer doktrininde değişikliğe gidebileceğini söyledi. Ziyaretler, "Putin'in Batı'ya meydan okuması" olarak nitelendi.
Batı'nın Ukrayna Savaşı nedeniyle tecrit uyguladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki Asya ülkesini ziyaret etti.