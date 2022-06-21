Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 17:17
Gazeteciler ve STK'lar yıllardır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçek servetinin haritasını çıkarmaya çalışıyor ve onun çok sayıda lüks gayrimenkul, yat, jet ve banka hesabına sahip olduğundan şüpheleniyor.
The Guardian’ın haberine göre, küresel bir araştırmacı gazeteciler ağı olan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Rus bağımsız medya kuruluşu Meduza, ilk kez Putin ile lüks gayrimenkuller arasında 86 bağlantı kurmayı mümkün kılan derinlemesine bir analiz yayınladı.
Haberde, toplam değeri 4,5 milyar dolardan fazla gayrimenkul, yat, özel jet ve finansal varlıklara sahip olan şirketlerin, aslında Putin'e ve yakın çevresine ait olduğu iddia edildi. Bu kuruluşların tümünün aynı e-posta alan adını, yani “LLCinvest.ru”yu kullandığı açıkladı.
Moskomsvyaz adlı bir web sunucusundan sızdırılan veriler, sözde bağımsız şirketlerin yöneticilerinin, sahiplerinin ve çalışanlarının, sanki aynı şirketin parçasıymış gibi düzenli olarak birbirleriyle iletişim kurduklarını gösterdi.
Güvenlik nedenleriyle ismini vermeyen bir Rus yolsuzluk uzmanı The Guardian’a yaptığı açıklamada, "Gördüğüm tek açıklama, bu şirketlerin ortak bir yönetim sistemi etrafında birleştiği. LLCInvest her şeyden önce üyelerinin fayda ve mülk alışverişinde bulunabileceği bir kooperatif veya bir birlik gibi görünüyor” dedi.
Diğer taraftan, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, LLCInvest'in ortaya çıkmasının ardından soruşturmaları derhal durdurdu ve 'Rusya Federasyonu Başkanı'nın adı geçen varlık ve kuruluşlarla hiçbir şekilde bağlantılı veya bağlantılı olmadığını' söyledi.
Öte yandan, araştırmanın bulguları, Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batı'nın Rus oligarklarına ve işletmelerine uyguladığı yaptırımları eleştirmesinden ve daha güneşli iklimler için Rusya'yı terk etmeyi düşünen tüm oligarklara ince örtülü bir tehditte bulunmasından birkaç gün sonra yayınlandı.
Putin, geçen haftaki St Petersburg Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) açılış konuşmasını etkinlikten beklenenden 90 dakika sonra yaptığında "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" uyarısında bulundu.
Putin, ülkeyi terk etmek isteyen Rus elitlerini uyararak, "Kendi evinizde güvendesiniz. Bunu dinlemek istemeyenler yurtdışında milyonlar kaybetti” diye konuştu.