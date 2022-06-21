Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası

"DEĞERİ 4,5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA OLAN ŞİRKETLER PUTİN İLE BAĞLANTILI"

The Guardian’ın haberine göre, küresel bir araştırmacı gazeteciler ağı olan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Rus bağımsız medya kuruluşu Meduza, ilk kez Putin ile lüks gayrimenkuller arasında 86 bağlantı kurmayı mümkün kılan derinlemesine bir analiz yayınladı.

Haberde, toplam değeri 4,5 milyar dolardan fazla gayrimenkul, yat, özel jet ve finansal varlıklara sahip olan şirketlerin, aslında Putin'e ve yakın çevresine ait olduğu iddia edildi. Bu kuruluşların tümünün aynı e-posta alan adını, yani “LLCinvest.ru”yu kullandığı açıkladı.