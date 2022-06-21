Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası

Rusya'nın en merak edilen sırlarından biri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in servetinin büyüklüğü oluşturuyor. 69 yaşındaki siyasetçi, halka açık bir şekilde mütevazı bir yaşam tarzı sergiliyor. Putin, resmi olarak ayda 630 bin ruble (yaklaşık 200 bin lira) maaş alıyor, St. Petersburg’da ufak bir dairesi ile Sovyetler Birliği döneminden kalma iki otomobili bulunuyor. Ancak, İngiliz The Guardian gazetesi, 24 Şubat’tan beri Ukrayna ile savaşta olan Rusya’nın siyasi liderinin 4,5 milyar (yaklaşık 78 milyar lira) dolarlık bir gayrimenkul ağı olduğunu öne sürdü.

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 17:17

Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası - 1

Gazeteciler ve STK'lar yıllardır Devlet Başkanı 'in gerçek servetinin haritasını çıkarmaya çalışıyor ve onun çok sayıda lüks gayrimenkul, yat, jet ve banka hesabına sahip olduğundan şüpheleniyor.

Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası - 2

"DEĞERİ 4,5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA OLAN ŞİRKETLER PUTİN İLE BAĞLANTILI"

The Guardian’ın haberine göre, küresel bir araştırmacı gazeteciler ağı olan Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Rus bağımsız medya kuruluşu Meduza, ilk kez Putin ile lüks gayrimenkuller arasında 86 bağlantı kurmayı mümkün kılan derinlemesine bir analiz yayınladı.

Haberde, toplam değeri 4,5 milyar dolardan fazla gayrimenkul, yat, özel jet ve finansal varlıklara sahip olan şirketlerin, aslında Putin'e ve yakın çevresine ait olduğu iddia edildi.  Bu kuruluşların tümünün aynı e-posta alan adını, yani “LLCinvest.ru”yu kullandığı açıkladı.  

Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası - 3

Moskomsvyaz adlı bir web sunucusundan sızdırılan veriler, sözde bağımsız şirketlerin yöneticilerinin, sahiplerinin ve çalışanlarının, sanki aynı şirketin parçasıymış gibi düzenli olarak birbirleriyle iletişim kurduklarını gösterdi.

Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası - 4

Güvenlik nedenleriyle ismini vermeyen bir Rus yolsuzluk uzmanı The Guardian’a yaptığı açıklamada, "Gördüğüm tek açıklama, bu şirketlerin ortak bir yönetim sistemi etrafında birleştiği. LLCInvest her şeyden önce üyelerinin fayda ve mülk alışverişinde bulunabileceği bir kooperatif veya bir birlik gibi görünüyor” dedi. 

Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası - 5

PESKOV YALANLADI

Diğer taraftan, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, LLCInvest'in ortaya çıkmasının ardından soruşturmaları derhal durdurdu ve 'Rusya Federasyonu Başkanı'nın adı geçen varlık ve kuruluşlarla hiçbir şekilde bağlantılı veya bağlantılı olmadığını' söyledi.

Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası - 6

PUTİN OLİGARKLARI TEHDİT ETTİ

Öte yandan, araştırmanın bulguları, Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batı'nın Rus oligarklarına ve işletmelerine uyguladığı yaptırımları eleştirmesinden ve daha güneşli iklimler için Rusya'yı terk etmeyi düşünen tüm oligarklara ince örtülü bir tehditte bulunmasından birkaç gün sonra yayınlandı.

Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası - 7

Putin, geçen haftaki St Petersburg Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) açılış konuşmasını etkinlikten beklenenden 90 dakika sonra yaptığında "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" uyarısında bulundu.

Putin'in mal varlığı ne kadar? 4,5 milyar dolarlık gayrimenkul iddiası - 8

Putin, ülkeyi terk etmek isteyen  Rus elitlerini uyararak, "Kendi evinizde güvendesiniz. Bunu dinlemek istemeyenler yurtdışında milyonlar kaybetti” diye konuştu.

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