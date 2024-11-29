Putin'in nükleer çıkışı sonrası Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret

Stratejik ortaklık anlaşmasıyla askeri işbirliğini güçlendiren Rusya ve Kuzey Kore, yeni bir ziyaretle gündeme geldi. Rusya Savunma Bakanı Andrei Belosov, “askeri ve askeri-politik yetkililerle” görüşmek üzere Kuzey Kore'ye gitti. Rusya lideri Putin, dün Ukrayna'ya karşı dikkat çeken bir nükleer silah açıklaması yapmıştı.

Putin'in nükleer çıkışı sonrası Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret - 1

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, askeri görüşmeler için Kuzey Kore'ye gitti.

Ziyaret, İki ülke arasında haziran ayında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belousov'un Kuzey Koreli “askeri ve askeri-politik yetkililerle” görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Putin'in nükleer çıkışı sonrası Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret - 2

Rus savunma şefi Pyongyang'da, Kuzey Koreli mevkidaşı No Kwang Chol tarafından askeri bando ile karşılandı.

Rusya ve Kuzey Kore, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'da özel bir askeri operasyon başlatmasından bu yana askeri bağlarını güçlendirdi.

Putin'in nükleer çıkışı sonrası Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret - 3

Kuzey Kore ve Rusya, birincisi nükleer silah programı, ikincisi ise Ukrayna ihtilafı nedeniyle Birleşmiş Milletler yaptırımları altında.

İki ülke haziran ayında, bir saldırı durumunda karşılıklı askeri yardım ve Batı yaptırımları karşısında işbirliği öngören ve geçtiğimiz günlerde onaylanan bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Putin'in nükleer çıkışı sonrası Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret - 4

Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Pyongyang'ı Rusya'nın Ukrayna savaşına yardım etmek üzere 10 binden fazla asker göndermekle suçluyor.

Uzmanlar lider Kim Jong Un'un bunun karşılığında birlikleri için ileri teknoloji ve savaş deneyimi kazanmaya "hevesli "olduğunu söylüyor.

Putin'in nükleer çıkışı sonrası Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret - 5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer silah edinme yönündeki her türlü girişimini önleyeceğini söyledi.

Putin, eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse elindeki tüm silahları Ukrayna'ya karşı kullanacağını belirtti.

Rus lider, "Ukrayna'nın nükleer silah üretmesi neredeyse imkansız ama bir çeşit 'kirli bomba' yapabilirler" diye ekledi.

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