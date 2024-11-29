Putin'in nükleer çıkışı sonrası Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın nükleer silah edinme yönündeki her türlü girişimini önleyeceğini söyledi.

Putin, eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse elindeki tüm silahları Ukrayna'ya karşı kullanacağını belirtti.

Rus lider, "Ukrayna'nın nükleer silah üretmesi neredeyse imkansız ama bir çeşit 'kirli bomba' yapabilirler" diye ekledi.