Putin'in nükleer çıkışı sonrası Rusya'dan Kuzey Kore'ye dikkat çeken ziyaret
Stratejik ortaklık anlaşmasıyla askeri işbirliğini güçlendiren Rusya ve Kuzey Kore, yeni bir ziyaretle gündeme geldi. Rusya Savunma Bakanı Andrei Belosov, “askeri ve askeri-politik yetkililerle” görüşmek üzere Kuzey Kore'ye gitti. Rusya lideri Putin, dün Ukrayna'ya karşı dikkat çeken bir nükleer silah açıklaması yapmıştı.
Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, askeri görüşmeler için Kuzey Kore'ye gitti.
Ziyaret, İki ülke arasında haziran ayında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ardından geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belousov'un Kuzey Koreli “askeri ve askeri-politik yetkililerle” görüşmelerde bulunacağı belirtildi.