Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor

Rusya vatandaşlarının, Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkelerinde 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmesinden bu yana sınır komşu ülkesi Gürcistan'a akını, gece gündüz devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanlığı şimdiye kadar yaklaşık 80 bin Rus'un ülkeye girdiğini duyurdu.

Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 1

Özelikle Rusya'nın Kuzey Osetya'daki Vadikavkaz şehri ile Gürcistan sınırı arasında oluşan araç trafiğinin yol açtığı gecikmelerden dolayı uzayan yolculuğun ardından Gürcistan'a geçen bazı Rus vatandaşları, gönüllülerin Kazbegi sınır kapısında kurduğu insani yardım noktasında yemek, çay ve kahve almak için sıraya giriyor.

Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 2

Rusya'dan Gürcistan'a geçenlerden çoğunun, sürdükleri araçlarda çok sayıda bavul ve beyaz eşya taşımaları da dikkati çekiyor..

Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 3

Geçen günlere göre Gürcistan'a yürüyerek girenlerin sayısının son bir gün içerisinde oldukça azaldığı, Rus vatandaşlarının daha çok özel araç, minibüs ve otobüsler ile geldiği görüldü.

Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 4

Rusya'dan Gürcistan'a girenlerin yürüyerek geçişlerine, güvenlik gerekçesiyle kısıtlamaların getirildiği iddia ediliyor.

Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 5

23-27 EYLÜL'DE 78 BİN 742 KİŞİ GÜRCİSTAN'A GİRDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 23-27 Eylül'de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurmuştu.

Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 6

İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir haftada Rusya'dan Gürcistan'a giren Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 arttığını bildirmişti.

Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 7

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak Rus vatandaşlarının ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 8

Muhalefet, hükümeti Rusya'dan ülkeye girenlere kısıtlamalar getirmeye davet ediyor.

Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 9
Putin'in seferberlik ilanından sonra Rusların Gürcistan'a akını sürüyor - 10

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