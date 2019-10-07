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Putin'in Sibirya'daki orman gezisi

Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, doğum günü öncesinde Sibirya’daki tayga ormanlarında zaman geçirdiği açıklandı. Putin'e Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti.

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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum günü öncesinde ormana gitti.
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    Sibirya'daki tayga ormanlarına giden Putin'e Savunma Bakanı Sergey Şoygu da eşlik etti.
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    Putin'in Sibirya gezisinden fotoğraflar paylaşıldı.
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